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Дороги, которые мы выбираем. Архангельск с высоты полета Цыбульского

Этот рассказ классик американской литературы Уильям Сидни Портер, известный как О. Генри, опубликовал ровно 110 лет назад. И сам сюжет, и ставшая хрестоматийной фраза – «Боливар не выдержит двоих» сегодня по-прежнему звучат как никогда актуально.

Вот врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский после прогулки с главой администрации Архангельска Игорем Годзишем возмущается состоянием дорог областного центра - http://rusnord.ru/economic/47172-cybulskij-vozmuschen-sostojaniem-dorog-v-arhangelske.html

Возмущается справедливо. Но помимо праведного гнева неплохо бы посмотреть, что называется – в корень проблемы. В чем причины «утекания асфальта» с дорог, а вместе с ним и «испарения» в неизвестном направлении немалых бюджетных средств, выделяемых на ремонт?

Причина на наш взгляд банальна и проста. Называется она – отсутствие планового характера ремонтных работ и их долгосрочного программного финансирования. Вместо этого – из года в год выделение «внезапно» нашедшихся 100-150 млн рублей в мае (когда по уму к работам уже надо приступать) и потом – авральное их освоение (во всех смыслах) – в октябре, с укладкой асфальта в лужи и снег.

А ведь обо всем этом предупреждали еще 6 лет назад http://www.arhcity.ru/?page=0/28359

Тогда теперь уже бывший губернатор Игорь Орлов приостановил действие закона «О развитии Архангельска как областного центра». А ведь этот закон ГАРАНТИРОВАЛ  столице Поморья 750-800 млн рублей в год на строительство и ремонт дорог. Под эти деньги была разработана ДОЛГОСРОЧНАЯ программа, само собой с СОФИНАНСИРОВАНИЕМ муниципалитета. Можно было разрабатывать серьезные проекты, планировать обновление дорожной сети на 5-7 лет вперед. То есть принимать именно СТРАТЕГИЧЕСКИЕ решения, о чем, кстати, сейчас и говорит Цыбульский.

Орлов отменил закон, у программы пропал гарантированный источник финансирования. И вместо целенаправленной, планомерной созидательной работы началась ежегодная свистопляска: городские власти иногда до августа не знали – получат ли они какие-нибудь деньги на дополнительный дорожный ремонт, успеют ли провести конкурсы, и как следствие – уложатся ли в сроки подрядчики. При этом назначенному ГМО не позавидуешь – тришкин кафтан дорожной сети Архангельска расползался на глазах, а он мог только просить – мол «моя гнедая сломала ногу». И получал ответ от своего старшего коллеги – «Боливар не выдержит двоих».

А новому главе региона хочется посоветовать в следующий раз прогуляться по улице Выучейского. Которой суждено было стать крайней дорогой, построенной в Архангельске по уму – то есть, в рамках программы развития Архангельска как областного центра. Кстати – она неплохо стоит уже 6-й год. И взять с собой тех, кто сможет толково и доходчиво рассказать, как за сезон в городе качественно отремонтировать 70, а то и 100 км дорог. Ведь такой опыт у нас был…

Иван Пучинин

20 апрель 16:04 | : Экономика

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