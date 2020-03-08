Цыбульский возмущен состоянием дорог в Архангельске

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время он-лайн пресс-конференции. По словам врио губернатора Архангельской области, ему стыдно от того, что в городе с такой историей, столь отвратительные дороги.
«Дороги меня совершенно не устраивают, - сказал Цыбульский. – Да, меня уверяют, что при такой зиме, когда было много температурных переходов через ноль, но я не уверен, что это стопроцентный аргумент в пользу такого состоянии. Во многих регионах были подобные погодные условия, но асфальт исчез далеко не везде».
ВРИОГ пообещал, что проведет соответствующие консультации с правоохранительными и надзорными органами и выяснит, соответствовали ли примененные подрядчиками технологии тем нормативам, которые должны применяться. Он также подчеркнул, что гарантийные обязательства, там, где они еще не просрочены, должны быть соблюдены.
Дополнительно на то, чтобы привести дороги областного центра в более-менее нормальное состояние, выделено 150 млн рублей. И изыщем еще, - пообещал Цыбульский.
Напомним, что на минувших выходных Александр Цыбульский вместе с главой Архангельска Игорем Годзишем побывал в южной части города, лично осмотрев состояние Ленинградского и Московского проспектов, улиц Ленина, Галушина и Воскресенской.
«Мне удивительно, как можно было довести город до такого состояния. Вы меня простите, но то, что я увидел в Архангельске, – это ужас. За две недели я не видел ни одной единицы спецтехники по уборке улиц. Грязь, слякоть, дороги разбиты, мусор валяется по обочинам, как на свалке», – заявил Александр Цыбульский.
Глава региона в срочном порядке потребовал от администрации Архангельска предъявить требования подрядчикам по гарантийному ремонту тех городских дорог, где обнаружены дефекты.
«Я еще раз прошу вас, коллеги, включиться в работу. Комфортной она не будет, сразу хочу вас всех предупредить. Каждый на своем месте проведите ревизию, сейчас есть хороший шанс перезагрузиться и идти дальше другими темпами. Не замечать того, что я говорю, – нельзя. Я прошу ко всему, сказанному мной, относиться серьезно. Темп работы у меня высокий, и в этом темпе придется работать всем», – подытожил Александр Цыбульский.