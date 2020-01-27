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И будьте здоровы! «ЭкоИнтегратор» приостанавливает очный прием граждан

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области ООО “ЭкоИнтегратор” информирует, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, с целью противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, приостанавливает очный приём граждан с 23 марта 2020 (понедельник) до особого распоряжения по адресам:

 

Центральный офис: 

  • г.Архангельск, ул.Шабалина, д.15, корп.1

 

Обособленные подразделения:

  • г. Северодвинск, ул.Железнодорожная, д. 21, 1-й этаж, оф. 12
  • г. Котлас, ул.Ленина, д. 65, оф. 35
  • г. Коряжма, ул.Лермонтова, д.31, оф.1
  • г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 11, 2-й этаж, оф. 5
  • г. Онега, пр.Ленина, д. 171, оф. 217, 233
  • г. Вельск, ул. Гагарина, д. 38, оф. 1
  • г. Коноша, пр. Октябрьский, д.24
  • г. Няндома, ул.60 лет Октября, д. 15, 2-й этаж, оф. 34
  • ПГТ Плесецк, ул. Партизанская, д. 19а
  • ПГТ Березник, ул. П. Виноградова, д. 126, 1-й этаж
  • ПГТ Октябрьский, ул.Конанова, д.1, корп.А

 

Вместе с тем, в Центральном офисе компании, а также во всех обособленных подразделениях будет организован прием заявлений в адрес Регионального оператора по обращению с ТКО исключающий личный контакт: установлены ящики для корреспонденции, столы с необходимыми формами заявлений и канцелярскими принадлежностями.

- Решение о приостановке очной работы с населением является вынужденным. Заранее просим жителей отнестись к ситуации с пониманием,- отметил генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор” Анатолий Назаров.- Мы действуем в интересах жителей региона, ограничивая личный прием - этим мы помогаем противодействовать распространению вируса. Вместе с тем, Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает свою работу по регулярному вывозу отходов в городах и населенных пунктах Архангельской области. 

В усиленном режиме с 23 марта 2020 года будет работать “горячая линия” Регионального оператора по обращению с ТКО - для оперативной работы колл-центра выделены дополнительные телефонные линии и привлечены дополнительные сотрудники. По телефону + 7 (8182) 63-70-02 жители региона смогут проконсультироваться по всем вопросам,связанным с вывозом ТКО, пожаловаться на нерегулярный вывоз отходов, уточнить вопросы начисления. Кроме того, северяне смогут, как и прежде, обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.

Отправить жалобу или заявление в адрес Регионального оператора по обращению с ТКО можно будет и через он-лайн систему “ГИС ЖКХ”, а также через официальный сайт Компании www.eco-tko.ru, нажав кнопку “Сообщить о нарушениях в сфере обращения с ТКО”.

Дополнительно граждане могут воспользоваться дистанционными каналами связи с АО “Центр расчетов”, партнером Регионального оператора по обращению с ТКО, который занимается выставлением квитанций.

 

Так, по вопросам начисления платежей за услугу по вывозу ТКО жители региона могут обратиться по телефонам: +7(8182)65-19-55; +7(8182)65-63-22; +7(8182)65-34-94; +7(8182)65-52-04.

 

Уточнить начисления мер социальной поддержки (льгот) можно по телефону: +7(8182)65-29-56.

 

Кроме того, жители Архангельской области могут воспользоваться сервисом “личный кабинет” официального сайта АО “Центр расчетов” (www.cr29.ru). А также направить письменное сообщение в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +7-931-407-54-79.

- Ограничивая личный прием, мы не закрываемся от наших клиентов,- отметил Анатолий Назаров.- Наоборот, увеличиваем количество каналов для связи с Региональным оператором  и его партнерами, понимая, что жителям области нужно иметь возможность и подать заявление, и уточнить данные в квитанциях, и получить консультации по льготам, и подать заявку на вывоз КГО.

В целях личной безопасности рекомендуем для оплаты услуги по вывозу ТКО использовать он-лайн сервисы и интернет-банки, однако будут работать и все традиционные способы - через Почту России, отделения банков, кассу Регионального оператора.

 

Используйте современные сервисы и будьте здоровы!

 

23 март 11:47 | : Экономика

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