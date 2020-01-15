Фрилансеры в Архангельской области плохо приживаются

Удаленная занятость – формат работы, популярность которого растет во всем мире. Кроме того, в нашей стране сейчас активно меняется подход к фрилансу. Все эти процессы оказывают большое влияние на российский рынок труда. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, кого готовы привлекать «на удаленку» работодатели Архангельской области, кто ищет удаленную занятость, и как развивается фриланс-рынок сегодня.
Рост вакансий. Доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 4% от общего числа предложений о работе, открытых в Архангельской области за минувший год. Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, уменьшился на 13%.
Кого ищут работодатели. Чаще всего работу вне офиса предлагали начинающим специалистам (57% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Архангельской области), в частности кандидатам из сферы продаж (25%), IT-специалистам (22%), административному персоналу (21%), банковским работникам и представителям сферы управления персоналом. Чуть меньше вариантов для соискателей в профобласти науки и образования и работников в сфере логистики (по 7%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у менеджеров по работе с клиентами, специалистов call-центров, программистов и разработчиков, секретарей, специалистов по кредитам, рекрутеров, диспетчеров и логистов, репетиторов и преподавателей.
Какие требования предъявляют. Работодатели к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно, достаточно лояльны: 69% вакансий доступны для начинающих специалистов и студентов. Около четверти компаний разместили предложения о работе для соискателей, имеющих релевантный опыт от 1 года до 3 лет. И только 7% вакансий рассчитаны на опытных фрилансеров, работающих на рынке более 3 лет.
Какие зарплаты предлагают. Низкий уровень требований сказывается на уровне оплаты труда: если в целом работодатели Архангельской области в среднем готовы предложить соискателям 35 000 рублей, то в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 30 000 рублей. Причем ожидания специалистов-фрилансеров в начале 2020 года составляют 35 000 рублей.
Портрет фрилансера из Архангельской области. Наиболее активно ищут удаленную работу соискатели в возрасте от 26 до 35 лет (37%) и специалисты 36-45 лет (24%). Также вакансии с удаленным типом занятости интересны кандидатам до 25 лет (25%). Лишь 3% соискателей старше 55 лет готовы рассмотреть для себя дистанционный формат работы.
Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:
«Рост интереса к удаленной работе понятен: все больше людей стремятся сохранять пресловутый баланс «работа-личная жизнь», а также хотят иметь возможность самостоятельно регулировать нагрузку, корректировать режим занятости и работать, по факту, с заказчиками из разных городов и даже стран. Кроме того, удаленная работа отлично подходит для соискателей с инвалидностью, женщин в декретном отпуске, кандидатов «серебряного возраста». Новые форматы взаимодействия с работодателями могут дать новый виток в развитии карьеры соискателей из разных профессиональных областей».
У подавляющего большинства потенциальных фрилансеров высшее (65%) или незаконченное высшее образование (10%). Еще 19% закончили ссуз.
В числе ключевых навыков, которые указаны в резюме архангелогородцев с упоминанием удаленной занятости, чаще всего встречаются следующие: владение ПК (23%), работа в команде (16%), организаторские навыки (15%), грамотная речь (13%), ведение переговоров (12%), деловая переписка (12%), управление персоналом (9%).