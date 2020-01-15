Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фрилансеры в Архангельской области плохо приживаются

Удаленная занятость – формат работы, популярность которого растет во всем мире. Кроме того, в нашей стране сейчас активно меняется подход к фрилансу. Все эти процессы оказывают большое влияние на российский рынок труда. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, кого готовы привлекать «на удаленку» работодатели Архангельской области, кто ищет удаленную занятость, и как развивается фриланс-рынок сегодня.

Рост вакансий. Доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 4% от общего числа предложений о работе, открытых в Архангельской области за минувший год. Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, уменьшился на 13%.

Кого ищут работодатели. Чаще всего работу вне офиса предлагали начинающим специалистам (57% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Архангельской области), в частности кандидатам из сферы продаж (25%), IT-специалистам (22%), административному персоналу (21%), банковским работникам и представителям сферы управления персоналом. Чуть меньше вариантов для соискателей в профобласти науки и образования и работников в сфере логистики (по 7%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у менеджеров по работе с клиентами, специалистов call-центров, программистов и разработчиков, секретарей, специалистов по кредитам, рекрутеров, диспетчеров и логистов, репетиторов и преподавателей.

Какие требования предъявляют. Работодатели к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно, достаточно лояльны: 69% вакансий доступны для начинающих специалистов и студентов. Около четверти компаний разместили предложения о работе для соискателей, имеющих релевантный опыт от 1 года до 3 лет. И только 7% вакансий рассчитаны на опытных фрилансеров, работающих на рынке более 3 лет.

Какие зарплаты предлагают. Низкий уровень требований сказывается на уровне оплаты труда: если в целом работодатели Архангельской области в среднем готовы предложить соискателям 35 000 рублей, то в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 30 000 рублей. Причем ожидания специалистов-фрилансеров в начале 2020 года составляют 35 000 рублей.

Портрет фрилансера из Архангельской области. Наиболее активно ищут удаленную работу соискатели в возрасте от 26 до 35 лет (37%) и специалисты 36-45 лет (24%). Также вакансии с удаленным типом занятости интересны кандидатам до 25 лет (25%). Лишь 3% соискателей старше 55 лет готовы рассмотреть для себя дистанционный формат работы.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:

«Рост интереса к удаленной работе понятен: все больше людей стремятся сохранять пресловутый баланс «работа-личная жизнь», а также хотят иметь возможность самостоятельно регулировать нагрузку, корректировать режим занятости и работать, по факту, с заказчиками из разных городов и даже стран. Кроме того, удаленная работа отлично подходит для соискателей с инвалидностью, женщин в декретном отпуске, кандидатов «серебряного возраста». Новые форматы взаимодействия с работодателями могут дать новый виток в развитии карьеры соискателей из разных профессиональных областей».

У подавляющего большинства потенциальных фрилансеров высшее (65%) или незаконченное высшее образование (10%). Еще 19% закончили ссуз.

В числе ключевых навыков, которые указаны в резюме архангелогородцев с упоминанием удаленной занятости, чаще всего встречаются следующие: владение ПК (23%), работа в команде (16%), организаторские навыки (15%), грамотная речь (13%), ведение переговоров (12%), деловая переписка (12%), управление персоналом (9%).

17 февраль 11:36 | : Экономика

Главные новости


Автобус. К Дню всех влюбленных
Вайгач и пух: В НАО началось уголовное преследование ученых-экспертов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (131)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20