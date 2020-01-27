Ненцы против ненцев: Как в WWF и «Ясавэй» пытаются замять скандал со сбором птичьего пуха

В Ненецком автономном округе продолжает разгораться скандал, связанный с деятельностью Фонда дикой природы WWF. Международная экологическая организация, фактически запретившая вести традиционный образ жизни для ненцев на островах Северного ледовитого океана теперь пытается заставить самих коренных жителей отказаться от хозяйственной деятельности на своей территории.
Напомним, этим летом ряд ведущих региональных СМИ опубликовали информацию о странной активности местного представителя WWF в Ненецком автономном округе Сергея Уварова и иностранных сборщиков птичьего пуха (http://rusnord.ru/public/44898-puh-razdora-predstaviteli-barenc-otdelenija-wwf-komprometiruet-sozdanie-prirodnogo-zakaznika-v-arktike.html). Сред них особым «хищническим» аппетитом отличается Ён Свейнссон. Этот исландский предприниматель, не успев пододвинуть соотечественников на своей родине, всеми правдами и неправдами стремиться захватить этот выгодный промысел в России. При этом, прикормленная грантами и «бесплатными турами в Европу» ризидентура WWF - это и недорогая «крыша» и инструмент зачистки рынка добычи и сбыта пуха от конкурентов.
В Ненецком национальном округе (НАО) основное место гнездования гаги и красноперой казарки - остров Колгуев. Здесь летом 2019 г. силами WWF был создан природный заказник для сохранения редких видов птиц, млекопитающих и экосистемы центральной части острова — «Колгуевский». На территории всей природоохранной зоны, сбор пуха можно осуществлять только в научных целях. Однако объем сбора ни чем и ни как не регламентируется. Этим пользуются иностранные дельцы и их местные пособники.
Кроме того, сама по себе инициатива с заказником не только не спасает птиц, но и сильно затрагивает самих жителей острова. Коренному народу – ненцам фактически запрещается вести традиционный образ жизни на своей родной земле: охотиться, ловить рыбу и, наконец, собирать на продажу птичий пух. А это уже национальный вопрос. Вопрос выживания, и без того малочисленной группы колгуевских ненцев.
Несмотря на громкие заявления, никакой работы с местным населением ни фонд дикой природы, ни окружные власти, создавшие заказник, так и не проводили.
«Мы слышим об это только из газет и телевидения. Да, будет заказник, да на юге острова — где все местные жители как раз охотятся и ловят рыбу. Почему не на севере острова — где работают нефтяники? Нам непонятно. По сути, у нас никто и никогда не спрашивал — нужен нам этот заказник или нет. Как мы понимаем на данный момент, нас лишили возможности заниматься исконным промыслом», — рассказал в интервью ИА «Двина сегодня» (http://dvinatoday.ru/obshchestvo/zhiteli-ostrova-kolguev-v-nao-mogut-ostatsya-bez-ryby-i-myasa-iz-za-novogo-zakaznika/) пенсионер-оленевод Николай Ледков, всю жизнь проживший на Колгуеве.
Аналогичная ситуация сложилась на о. Вайгач, где есть такая же возможность заниматься сбором пуха и одноименный заказник. Здесь сотрудники WWF стали действовать «партизанскими» методами.
В мае прошлого года организация провела на острове авиамониторинг диких, краснокнижных животных. Результаты его, почему-то забыли согласовать и вовсе огласить местным жителям. Опомнился Сергей Уваров только в самом конце ноября. После празднования Дня моржа в Нарьян-Маре, Сергей Уваров уговорил руководителя общественного движения ненецкого народа «Ясавэй» Юрия Хатанзейского отослать на Вайгач для подписи протокол итогов авиамониторинга, в котором черным по белому было бы написано о едином решении местных ненцев – не собирать более пух и яиц на территории острова. Фактически представитель международной организации фиктивно, задним числом просил расписаться коренных жителей в отказе от своего традиционного образа жизни.
Спустя несколько дней уже на совете «Ясавэй» тот же Юрий Хатанзейский вновь поставил вопрос об этом, добавив, что ненцы местного ТСО КМНС «Хебидя-Я» не поддержали его инициативу и тем самым дискредитируют весь ненецкий народ (!).
Шило в мешке не утаишь.…Здесь - то и была озвучена реальная причина повышенного внимания к проблеме сбора пуха. Дело в том, что вышеуказанная родовая община до этого сотрудничала по сбору пуха с российской компанией «Баск» и несколько ее членов попались на незаконном вывозе пуха с острова. По словам Юрия Хатанзейского, в случае работы с исландскими предпринимателями и покровительством WWF, такой ситуации не произошло бы.
Фактически руководитель ненецкой общественной организации, призванной защищать права и интересы своего народа, отказался от целей «Ясавэя» в угоду интересов иностранного бизнеса, международных экологов и местных властей, которые не хотят обращать внимание на такие маленькие и проблемные поселения, как Варнек. Между тем, население островов продолжает сокращаться, все меньше и меньше остается возможностей у местных жителей найти себе работу или способ выживания.
Ситуация выглядит особенно печально, учитывает бездействие администрации НАО, которая допускает спровоцированное международной экологической организацией и бизнесом стравливание разных групп коренного населения в ключевой точке геополитических интересов России в Арктике.
26 февраля ожидается прибытие Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григория Ледкова для проведения круглого стола с участием представителей WWF России надеемся на то, что он поможет ненцам, проживающим на островах Вайгач и Колгуев, защитит их от нападок представителей данной организации, порекомендовав им больше не появляться на острове, и оставить жителей острова в покое.
Сергей Денисов, специально для ИА «RUSNORD»