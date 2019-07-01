Пух раздора: Представители Баренц отделения WWF компрометирует создание природного заказника в Арктике

Контроль за промыслом гагачьего пуха необходим в интересах Министерства обороны РФ. На Земле Франца Иосифа, архипелаге Новая Земля, отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока развернуты мобильные мотострелковые группы, отдельные пограничные подразделения. Офицеры и солдаты, в экстремальных условиях Арктики нуждаются в сверхтеплой и качественной спецформе. Сбыт пуха в Исладнию обеспечивает этим уникальным сырьем арктические бригады НАТО…
В прошлом месяце, 27 июня пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России заявила о создании на о. Колгуев (Ненецкий автономный округ) природного заказника с одноименным названием (прим. Колгуевский):
«Остров поддерживает примерно треть общеевропейской гнездовой популяции белолобого гуся, тундрового гуменника и белощекой казарки. Высокая численность гусеобразных на острове не имеет аналогов более нигде в Арктике», - приводятся в сообщении слова сотрудника департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Андрея Вокуева
Площадь заказника составляет 186 тыс га, что составляет чуть более половины всей территории острова. Под запрет попадает строительство, добыча полезных ископаемых, охота, сбор птичьего пуха и яиц.
В то же время, ряд представителей WWF, пользуясь авторитетом организации, вот уже на протяжении нескольких лет ведут варварский сбор гагачьего пуха на Колгуеве и перепродажу его в Исландию – крупнейшего в мире производителя теплой одежды и снаряжения для северных стран с использованием этого ценного природного материала.
«Ежегодно в конце июля – начале августа на территории острова сбором пуха занимается бригада нанятая членом Баренц отделения WWF Сергеем Уваров. При этом сборщики пуха часто нарушают самые элементарные и известные правила этого промысла. Взяли пух – оставьте в гнезде сухое сено, собранное рядом. Если тревожите гнезда, то делайте это быстро и тихо, не оставляйте окурки и не трогайте гнезда с птенцами, работайте в рукавицах или перчатках, иначе гага не вернется к своим детенышам…», - рассказывает член ненецкой общины о. Колгуев Николай Паханзеда
По словам научного руководителя и члена общины «Хэбидя-Я» («Святая Земля») Владимира Киприянова, сбор гагачьего пуха и пуха казарки на арктических островах давно находятся в руках гражданина Исландии Ёна Свейнссона и подконтрольных ему «российских» фирм. WWF срочно затеял организацию на южной части Новой Земли заказника «Карские ворота» под управлением нацпарка «Русская Арктика» с целью «возобновить традиционный сбор гагачьего пуха».
«Местного гражданского населения там нет, поэтому WWF, застолбив территорию, будет собирать пух своими силами. Причём речь идёт только о сборе пуха. А о ведении гагачьего хозяйства, которое подразумевает большие расходы на биотехнологию, речи не идёт», - пояснил В. Киприянов.
Между тем, по словам одного из экспертов по вопросам национальной безопасности и интересам России в Арктике Бориса Дульнева, контроль за промыслом гагачьего пуха необходим, прежде всего в интересах Министерства обороны РФ. На Земле Франца Иосифа, архипелаге Новая Земля, отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока развернуты мобильные мотострелковые группы, отдельные пограничные подразделения. Офицеры и солдаты, в экстремальных условиях Арктики нуждаются в сверхтеплой и качественной спецформе. Сбыт пуха в Исладнию обеспечивает этим уникальным сырьем солдат НАТО.
Фото www.gooarktic.ru -