Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пух раздора: Представители Баренц отделения WWF компрометирует создание природного заказника в Арктике

Контроль за промыслом гагачьего пуха необходим в интересах Министерства обороны РФ. На Земле Франца Иосифа, архипелаге Новая Земля, отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока развернуты мобильные мотострелковые группы, отдельные пограничные подразделения. Офицеры и солдаты, в экстремальных условиях Арктики нуждаются в сверхтеплой и качественной спецформе. Сбыт пуха в Исладнию обеспечивает этим уникальным сырьем арктические бригады НАТО…

В прошлом месяце, 27 июня пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России заявила о создании на о. Колгуев (Ненецкий автономный округ) природного заказника с одноименным названием (прим. Колгуевский):

«Остров поддерживает примерно треть общеевропейской гнездовой популяции белолобого гуся, тундрового гуменника и белощекой казарки. Высокая численность гусеобразных на острове не имеет аналогов более нигде в Арктике», - приводятся в сообщении слова сотрудника департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Андрея Вокуева

Площадь заказника составляет 186 тыс га, что составляет чуть более половины всей территории острова. Под запрет попадает строительство, добыча полезных ископаемых, охота, сбор птичьего пуха и яиц.

В то же время, ряд  представителей WWF, пользуясь авторитетом организации, вот уже на протяжении нескольких лет ведут варварский сбор гагачьего пуха на Колгуеве и перепродажу его в Исландию – крупнейшего в мире производителя теплой одежды и снаряжения для северных стран с использованием этого ценного природного материала. 

«Ежегодно в конце июля – начале августа на территории острова сбором пуха занимается бригада нанятая членом Баренц отделения WWF Сергеем Уваров. При этом сборщики пуха часто нарушают самые элементарные и известные правила этого промысла. Взяли пух – оставьте в гнезде сухое сено, собранное рядом. Если тревожите гнезда, то делайте это быстро и тихо, не оставляйте окурки и не трогайте гнезда с птенцами, работайте в рукавицах или перчатках, иначе гага не вернется к своим детенышам…», - рассказывает член ненецкой общины о. Колгуев Николай Паханзеда

По словам научного руководителя и члена общины «Хэбидя-Я» («Святая Земля») Владимира Киприянова, сбор гагачьего пуха и пуха казарки на арктических островах  давно находятся в руках гражданина Исландии Ёна Свейнссона и подконтрольных ему «российских» фирм. WWF срочно затеял организацию на южной части Новой Земли заказника «Карские ворота» под управлением нацпарка «Русская Арктика» с целью «возобновить традиционный сбор гагачьего пуха».

«Местного гражданского населения там нет, поэтому WWF, застолбив территорию, будет собирать пух своими силами. Причём речь идёт только о сборе пуха. А о ведении гагачьего хозяйства, которое подразумевает большие расходы на биотехнологию, речи не идёт», - пояснил В. Киприянов.

Между тем, по словам одного из экспертов по вопросам национальной безопасности и интересам России в Арктике Бориса Дульнева, контроль за промыслом гагачьего пуха необходим, прежде всего в интересах Министерства обороны РФ. На Земле Франца Иосифа, архипелаге Новая Земля, отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока развернуты мобильные мотострелковые группы, отдельные пограничные подразделения. Офицеры и солдаты, в экстремальных условиях Арктики нуждаются в сверхтеплой и качественной спецформе. Сбыт пуха в Исладнию обеспечивает этим уникальным сырьем солдат НАТО.

Фото www.gooarktic.ru -

31 июль 15:27 | : Общество

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20