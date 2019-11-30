Архангельский Фонд капремонта: планы на 2020 год

В наступившем году в краткосрочный план работ по капитальному ремонту МКД Архангельской области включено 213 многоквартирных домов, в которых запланировано выполнение 757 видов работ. Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области №1-п об актуализации и утверждении региональной программы капремонта подписано 20.01.20 г.
Согласно регпрограмме, сумма денежных средств, которые пойдут в оплату за проведенные работы, составит 1 млрд 216 млн 417 тыс 841 руб. 65 коп. Общая площадь ремонтируемых домов – 377 тыс 838,20 м2, количество зарегистрированных на ней граждан – 14 тыс 779 человек.
В Архангельске в программу капремонта 2020 года включен 91 дом. При этом в 52 домах в деревянном исполнении будут проведены инструментальные обследования, по итогам которых будет принято решение о возможности проведения работ в конкретном доме или рекомендации признать его аварийным. Отметим, что в основной перечень программы 2020 года включены 83 обследования – из них 48 делаются в рамках краткосрочного плана, 25 – из плана 2019 года и 35 – по 774 приказу Минстроя России. Этот приказ дает право собственникам многоквартирных домов по решению общего собрания инициировать перенос сроков капитального ремонта своего дома. В случае с деревянными дома – это всегда сначала обследование.
«На 2020 год запланировано обследовать 108 многоквартирных домов. Однако эта цифра не окончательная, о чем говорит опыт 2019 года, когда изначально запланированная цифра по итогам оказалась в два раза меньше фактической. Объекты добавляются в процессе реализации плана либо в связи с высвобождением сэкономленных средств и обращений от собственников, принимающих решения о проведении обследования своих домов. Надо сказать, таких обращений много, обследование по ним составляет до 30-40% от общего объема. Жильцы сами хотят понять, можно ли провести капитальный ремонт в их доме, либо он подлежит сносу. Поскольку аукционы по ряду объектов были сыграны еще в 2019 году, нам было заранее известно, что по пяти домам в нашей области мнение экспертов однозначно – они должны быть признаны аварийными. Это дома в с. Холмогоры на ул. Племзаводской, 4а и 9 и на ул. Шубина, 26 и 25, а также один дом в Вельске на ул. Карпеченко, 31. А вот по двум из уже обследованных из плана 2020 года домов – на ул. Ломоносова, 67а и ул. Племзаводской, 6а в Холмогорах специалисты дали рекомендации по проведению капитального ремонта фундамента, как основного элемента, отвечающего за жизнеспособность дома», - говорит директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.
В Северодвинске в #капремонт2020 включены 18 домов, в Новодвинске – 4, в Коряжме – 8, в Котласе – 15, в Мирном – 4, в Вельском районе – 17, в Плесецком районе – 11, в Верхнетоемском – 4, в Вилегодском, мезенском, Пинежском, Приморском и Шенкурском – по 2, в Виноградовском, Коношском, Устьянском и Холмогорском – по 5, в Каргопольском и Котласском – по 3, в Красноборском, Ленском, Лешуконском, Няндомском и Онежском районах – по 1.
Стоит отметить, что в программе 2020 года большое внимание будет уделяться капитальному ремонту крыш, фундаментов, внутридомовых инженерных систем.
По основному перечню программы договора заключены по 129 МКД из 213, выполнение программы по МКД на текущую дату – 12%, по видам работ – на 14%. Полностью завершены все виды работ по 26 МКД и по 107 видам работ. Контракты заключены по 56% объектов.
В настоящее время ведутся 36 видов работ на 28 домах Архангельской области, в подавляющем большинстве это Архангельск, Коряжма, Котлас.
По последним данным отдела контроля Фонда, завершены обследования по 10 деревянным домам: 7 из них в Архангельске– ул.Корпусная, 10/1, ул.Ленинская, 4, ул.Кемская, 13, ул.Самойло, 18, ул.Закемовского, 20 и 29, ул.Р.Люксембург, 58 и один в деревне Городищенская, 30 Красноборского района рекомендовано признать аварийными. Еще один дом – на ул.Холмогорской, 37/1 ремонтопригоден и подлежит капремонту в период, обозначенный регпрограммой. По дому на ул.Кронштадской,32 в Котласе капремонт также возможен. Однако там собственники настаивают на смене видов работ – вместо ремонта внутридомовых инженерных и газовых сетей они хотели бы отремонтировать фундамент. Жилищный кодекс их в этом не ограничивает – ждем решения и протокола общего собрания.
Также за последнюю неделю завершены работы по проектированию системы холодного водоснабжения в доме по пр.Октябрьскмй,115 в Коноше и проектированию системы горячего водоснабжения в той же Коноше на ул.Советской,96.
«Краткосрочный план в течение года всегда претерпевает корректировки, - говорит Александр Бараев. - Изменения могут вноситься в него, начиная уже с января. Увеличение объемов вполне может достигнуть двукратного размера. Это может быть вызвано, в том числе, за счет сокращения минимального перечня обязательных работ и высвобождения денежных средств, которые мы сможем направлять на капремонт дополнительного объема МКД».