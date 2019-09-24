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Рожайте и заселяйтесь. "Аквилон-Инвест" увеличивает на четверть материнский капитал для своих клиентов

В преддверии самого семейного праздника – Нового года, пятикратный обладатель Золотого знакам «Надежный застройщик России» холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о начале новой масштабной акции*.

До конца декабря при покупке квартиры в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске с использованием средств материнского капитала клиентом холдинга «Аквилон Инвест» предоставляется дополнительная скидка, равная 25% от его суммы.

Напомним, что при покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» средства маткапитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки. В этом году по инициативе президента Владимира Путина, семьи, у которых родился третий ребенок получают 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Вместе с федеральным материнским капиталом (453 тыс. рублей), региональным (в Архангельской области 50 тыс. рублей), льготной ипотекой по ставке 5-6% годовых для многодетных семей покупка квартиры становится более доступна.

Холдинг «Аквилон Инвест» работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика, либо на досрочное погашение ипотеки. Это программы «Молодежи – доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и т. д. Квартиры можно приобрести с использованием материнского капитала, а также по госпрограмме семейной ипотеки.

Большинство сделок с участием госпрограмм – это сделки с использованием материнского капитала, причем чаще всего квартира приобретается в ипотеку, поскольку это фактически единственный способ реализовать средства материнского капитала до того, как ребенку исполнится 3 года (при рассрочке или 100% оплате – только после достижения малышом 3-летнего возраста). В отличие, к примеру, от субсидий, использовать маткапитал можно на покупку любой недвижимости: у банка и Пенсионного фонда нет требований к степени готовности или площади приобретаемой квартиры. Обязательное условие в данном случае – выделить долю купленной квартире всем членам семьи: маме, папе, детям. Размер доли при этом не оговаривается. Средства маткапитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки, причем даже той, что была взята до рождения ребенка, на которого выделен сертификат.

- По сравнению с прошлым годом, в последние месяцы существенно возросло количество сделок по «Ипотеке с господдержкой» для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. За год схема работы по госпрограмме стала понятной для покупателей, к семейной ипотеке подключается все больше банков. Кроме того, сейчас льготная ставка распространяется на весь период кредитования, запускаются интересные предложения от партнеров. Работает и субъективный фактор. Как правило, сразу после рождения ребенка у родителей хватает забот, и поиски жилья откладываются. Сейчас прошло почти полтора года со старта программы, дети, родившиеся в 2018 году, подрастают, а родители возвращаются к квартирному вопросу, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Напомним, что сейчас холдинг строит в столице Поморья и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске и Северодвинске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом, а также с созданием новых общественных городских пространств и объектов социальной инфраструктуры. 

 

*Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 31.12.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок. При использовании сертификата на материнский капитал для покупки квартиры, клиент получает скидку в размере 25% от суммы материнского капитала. Данная скидка не суммируются со скидками по политике продаж и купонами/скидками на мероприятиях. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО СЗ «РТЗ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте www.наш.дом.рф 

 

02 декабрь 17:01 | : Экономика

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