Кому тут "ПДУ" не нравилось?! Архангелогородцы в шоке от работы «Севдорстройсервиса»

Прошедшие выходные стали проверкой компании «Севдорстройсервис», получившей двухмесячный контракт на уборку архангельских улиц, на вшивость.
По мнению большинства горожан, тест на трудолюбие и профпригодность «Стройдор…» позорно провалил.
Как говорится, всё познается в сравнении, люди уже с тоской вспоминают «Плесецкое дорожное управление», к деятельности которого тоже было масса претензий (аналогичная ситуация была с сравнением эффективности двух губернаторов, Ефремова и Киселева).
Вот крик души активной общественницы, любительницы погулять по родному городу (орфография и пунктуация оригинала):
«С субботы наблюдаю за тем, как "севдорстройсервис" выполняет свой, пока двухмес контракт. Моё мнение: неважно выполняет, без энтузиазма, так сказать ). Помню , как некоторые были недовольны "плесецким дорожным управлением", вот как раз они чистили город нормально ! И стоянки авто выгребали, словно лопатками. И в выхи работали. А здесь..)?? В субботу, ради здоровья и интереса к уборке моего божественного города, преодолела по щиколотку в снегу : привокзалку, Шубина, набережную до драмтеатра, чумбаровку, выучейку. Один трактор работал возле мореходки и все. Бедный Писахов и кот погрузились в снег, я ради прикола, почистила варежкой коту то самое место, которое скульптор Сюхин сделал очень выразительным ...) а дальше...Выучейка, запорошенная и едва проходимая…».
Тем временем наблюдатели начинают подозревать, что в самом Архангельске просто не стало компаний, способных справляться с такой работой. В связи с чем поступают предложения разбить контракт на уборку города порайонно, и на каждый проводить отдельный конкурс.
(фото с arh.mk.ru)