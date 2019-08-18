Как Игорь Годзиш по Архангельску прошелся

Есть у главы Архангельска традиция – по субботам объезжать городские стройки. Вот и на этот раз…
На территории Лесозавода №3, который в советские времена считался гигантом индустрии, возрождается лесопильное производство. О планах и перспективах градоначальнику рассказал генеральный директор компании «Регион-лес» Дмитрий Гвоздев.
- В настоящее время завершается предварительная подготовка к строительству. Первый этап - пеллетное производство - заработает уже в четвертом квартале 2020 года. Инвестиции в проект запланированы в объеме 3,7 млрд. рублей. Всего на новом предприятии будет создано от 80 до 120 рабочих мест, - отметил Дмитрий Гвоздев.
Председатель совета ветеранов лесозавода № 3 Алевтина Чертова не скрывает радости от открытия нового производства.
- Даже 120 рабочих мест - это уже хорошо, для жителей поселка и наших ветеранов это приятная новость. Когда я пришла сюда работать, в 1964 году, здесь работало 2 тысячи 200 человек, потом завод модернизировался, автоматизировался, стало работать 1100, потом 700 человек, это уже в 90-е годы. Очень надеюсь, что новое производство возродит жизнь в нашем поселке, - подчеркнула Алевтина Чертова.
В свою очередь руководство «Регион-леса» пообещало не оставлять ветеранов бывшего Лесозавода № 3 без поддержки, а также собирается внести свою лепту в развитие инфраструктуры округа Майская горка.
- Сегодня на месте нам удалось убедиться, что открытие нового производства на территории Лесозавода №3 – это не просто уровень идеи. Уже вложено более 100 млн. рублей, чтобы комплекс был возведен. Задача муниципалитета сегодня – минимизировать сроки по выдаче разрешительной документации. Город, безусловно, заинтересован в создании новых производственных мощностей и рабочих мест, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Другой масштабный проект, который находится в стадии строительства, - будущий центр семейной медицины. Глава Архангельска лично смог убедиться, что стройка в буквальном смысле кипит.
Технический директор ООО «Семейная поликлиника» Владимир Белоус отметил, что проект получил статус приоритетного в области медицины. Уже пройден нулевой цикл и начато строительство второго этажа. Идет работа по привлечению кадров, в том числе из СГМУ. Новый медцентр планирует распахнуть свои двери для людей в середине 2021 года.
Во время рабочей поездки Игорь Годзиш также оценил ход работ по строительству детского сада на 280 мест. Это уже третий новый садик в округе. Как доложил директор ООО «УК «Белый город» Сергей Луговиков, все работы идут по плану, никаких сбоев нет. Местные жители к стройке относятся с пониманием.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)