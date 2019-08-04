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Фонд капремонта Архангельской области: Теплоснабжение домов к зиме готово

Все дома, где Фондом капремонта Архангельской области велись работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, подключены к теплу.

На ряде объектов еще осталось утеплить трубы и устранить незначительные замечания. Кроме того, в некоторых домах сейчас идет замена квартирных стояков – эти работы зачастую невозможно провести в летний период из-за отсутствия собственников. Невозможность попасть в квартиры и получить согласие на проведение работ в квартире – всегда огромная сложность для подрядных организаций Фонда. Подрядчикам по несколько раз приходится совершать обходы квартир, зачастую в ряде квартир никого нет по несколько месяцев. Это сильно осложняет работу бригады, отвлекает у подрядчика время и ресурсы.

Так, в доме на ул.Выборнова,3 в Архангельске подрядная организация ведет работу по замене стояков, из-за этого рабочие пока не могут закрыть розлив, смонтированный в полах первого этажа, где расположены архивные помещения Архангельского областного краеведческого музея. Также здесь идут работы на верхнем этаже – в мастерских художников.

На ул.Воскресенской,89 – утепляют розлив и меняют стояки, на пр.Ленинградский, 107 – все утеплено, но идет замена стояков. На Садовой,9 работы по утеплению проходят сегодня, а вот по стоякам здесь – 100-процентный отказ в предоставлении доступа. На ул.Зеньковича,34 из 4 стояков сделаны два, оставшиеся два – в стадии готовности.

В Новодвинске работы по стоякам продолжаются на ул.3-й Пятилетки,28/2, ул.Ломоносова,5 и 7, ул.Космонавтов,4.

В Северодвинске подрядные организацию продолжают работать по адресам пр.Беломорский,20, ул.Ленина,4, ул.Седова,17, ул.Ломоносова, 50а и 52а, ул.Торцева,51, ул.Железнодорожная, 21, 23б, 23в, 25, 27.

Также продолжаются работы на станции Малошуйка Онежского района – подрядчики доделывают отопление на лестничных клетках в доме 101  по улице Ленина, а в поселке Катунино Приморского района в домах 5 и 6 по ул.Катунина ведется замена квартирных стояков.

Всего по программе 2019 года капремонт систем теплоснабжения проводился в 92 многоквартирном доме.

Капремонт систем теплоснабжения предусматривает полную замену системы отопления – от розлива в подвале и до квартир на верхних этажах. Самая сложная часть работы подрядчика – уговорить собственников на проведение работ в квартирах.

Согласно Жилищному кодексу, собственники обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу, к которому относится и система отопления, но нередко жильцы не пускают рабочих в квартиры. Причем даже если отказ оформлен только от одной квартиры по стояку – пострадают все соседи.

В случаях недопусков для проведения работ по квартирным стоякам составляется акт, собственники пишут отказ и соглашаются, что ни подрядчик, ни региональный оператор не несут ответственность в случае аварии.

02 октябрь 08:03 | : Экономика

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