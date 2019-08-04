Кто эти «туристы»?! Известный блогер высказался о проекте «Шиес»

Проект экотехнопарка «Шиес» привлекает внимание известных людей.
И, в отличие от агитационных лозунгов недоброжелателей, не все они являются его противниками, многие пытаются разобраться в ситуации, в противоречиях, разделивших две конфликтующие стороны.
Артемий Лебедев не только известный веб-дизайнер, но и популярный видеоблогер со своей армией подписчиков.
«С Шиесом происходит удивительная история… В Москве очень много мусора, его нужно куда-то девать. Смотрели долго на карту, долго думали, что делать… и увидели, что есть железнодорожная ветка, которая ведет в Архангельскую область, и там в лесу можно недорого купить или взять в аренду кусок земли, и туда этот мусор сваливать. Это удобно и недорого, и регион, кстати, заработал бы на этом денег, а Москва бы решила проблему со своими отходами».
Лебедев, как человек творческий, составил для себя некий усреднённый портрет жителя лагеря протестующих. Откуда у этих людей время (и средства) на подобное праздное времяпрепровождение?
«В Шиес… со всей страны приезжают люди с покореженной судьбой, которые сидят там в ночи, варят кашу и играют на гитаре. И охраняют Шиес от московского мусора. Думаю, все закончится тем, что весь этот лагерь разгонят и будут привозить туда мусор. Потому что вообще-то на свете существуют свалки, это не большое открытие, рядом с каждым городом России есть свалка. Это обычный факт жизни, ничего страшного в этом нет».
В своих размышлениях известный дизайнер приходит к выводу, что альтернативы проекту «Шиес» просто нет… сброс отбросов в Северный ледовитый океан вряд ли будет одобрен мировым сообществом.
Видеосюжет Артемия Лебедева на эту тему уже вызвало бурную дискуссию на ЮТубе. Приводим реплику его сторонника Koshkapes:
«Вы посмотрите, что происходит в умах подобных страдальцев в тех же Штатах/ Никто там Трампа в подобных проблемах не обвиняет, но зато есть люди, которые ставят над собой эксперименты типа «Прожить неделю, не производя пластикового мусора», отказываются от одноразовой упаковки и посуды, в магазины со своими контейнерами ходят. И их «зеленые», в отличие от наших Шиесо-озабоченных, по крайней мере последовательны в своих взглядах и действиях… Все правильно Тёма говорит».
Кстати, депутаты Ленского р-на Архангельской области в большинстве своем поддерживают идею строительства полигона для хранения ТКО на своей территории. Об этом читайте здесь.