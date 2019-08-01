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Большинство депутатов Ленского района поддержали строительство экотехнопарка «Шиес»

Только 8 из 18 депутатов выступили против подписания соглашения о сотрудничестве Ленского р-на Архангельской области и правительством Москвы в рамках возможной реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес».

Данный акт должен скрепить подписью глава района Алексей Торков.

Депутат Людмила Марьина поспешила обвинить его в «зомбировании» темными московскими силами. На эти слова Торков, по свидетельству очевидцев, лишь иронично усмехнулся. Далее выступающая набросилась на своих коллег по депутатскому корпусу, не пожелавших поддержать ее инициативу… как видим, безрезультатно.

Напомним, все действия по реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес» приостановлены до окончания изыскательских работ, выводов специальной комиссии и общественных слушаний.

(на фото: глава Ленского р-на Алексей Торков)

30 сентябрь 17:03 | : Экономика

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