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Увидеть ВСЁ! "Аквилон Инвест" приглашает на большую экскурсию по своим новостройкам

В субботу 14 сентября холдинг «Аквилон Инвест» приглашает жителей столицы Поморья и города корабелов на очередную Экскурсию по новостройкам. Всем участникам предоставляются специальные скидки до 250 тыс. рублей*.

 

В ходе мероприятия архангелогородцам и северодвинцам расскажут и покажут новые проекты компании, продажи квартир в которых начались совсем недавно. Сейчас цены на квартиры в этих жилых комплексах наиболее комфортные.

- По данным аналитического центра нашего холдинга, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно сэкономить. В ходе экскурсии по новостройкам наши специалисты подробно расскажут о новых проектах, используемых технологических новинках, проконсультируют по оптимальным вариантам оплаты и возможностям получения ипотечных кредитов, - отметила руководитель отдела маркетинга и рекламы холдинга «Аквилон Инвест» Наталия Коротаевская.

Записаться на экскурсию можно по телефонам (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске. Напомним, что лето оказалось урожайным на старты новых проектов  холдинга «Аквилон Инвест». В Архангельске компания начала возводить пять объектов, еще один – в Северодвинске.  Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м.

 

*Сроки проведения акции 14.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер. окр., в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru

11 сентябрь 11:02 | : Экономика

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