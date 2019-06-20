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«Как вам теперь ездится по Архангельску?» Программа «Позиция» возвращается с летних каникул

 В конце августа в Архангельске и Северодвинске на 2 рубля выросла стоимость проезда в городских автобусах. Споры о том насколько обоснованным и справедливым стал рост тарифов не утихают до сих пор. Кто-то видит реальное улучшение качества перевозок, а кто-то считает, что собственники пассажирских предприятий скрывают выручку и просто набивают свой карман.

Опрос редакции областного телеканала «Поморье» показал, что только 12% респондентов считают, что ситуация изменилась к лучшему. Остальные продолжают видеть старые ПАЗики с хамоватыми кондукторами и небрежными водителями, обожающими шансон.

Об этом состоится разговор сегодня на телеканале «Россия-24» в первом осеннем выпуске программы «Позиция».

Начало в 19.30.

05 сентябрь 12:20 | : Экономика / Культура

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