«Как вам теперь ездится по Архангельску?» Программа «Позиция» возвращается с летних каникул

В конце августа в Архангельске и Северодвинске на 2 рубля выросла стоимость проезда в городских автобусах. Споры о том насколько обоснованным и справедливым стал рост тарифов не утихают до сих пор. Кто-то видит реальное улучшение качества перевозок, а кто-то считает, что собственники пассажирских предприятий скрывают выручку и просто набивают свой карман.
Опрос редакции областного телеканала «Поморье» показал, что только 12% респондентов считают, что ситуация изменилась к лучшему. Остальные продолжают видеть старые ПАЗики с хамоватыми кондукторами и небрежными водителями, обожающими шансон.
Об этом состоится разговор сегодня на телеканале «Россия-24» в первом осеннем выпуске программы «Позиция».
Начало в 19.30.