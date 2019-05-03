Больных лишают права выбора. Правительство РФ еще больше ограничило импорт медицинского оборудования

Речь якобы идет о «защите интересов отечественного производителя» – ограничения касается тех товаров медицинского предназначения, которые «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».
В список попали следующие позиции: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь, экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля, марля медицинская, стерильные и нестерильные бинты, перевязочные пакеты и тампоны, медицинские маски, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки) и различные наборы биохимических реагентов.
На деле ограничения будут выглядеть так – к конкурсам по госзакупкам не будут допускаться иностранные компании, если подали заявки на участие два российские фирмы или входящие в Евразийский экономический союз.
Российские потребители уже высказывают свое возмущение в социальных сетях, сравнивая отечественные товары медицинского предназначения с их западными аналогами:
- Привет 50-е! Я всегда ложусь в больницу со своими перевязочными материалами, немецкими, потому что от них нет раздражения кожи.
- Да здравствуют снова метровые списки...необходимых лекарств...ящики растворов...мешки перевязочных средств...комплекты пост белья...пища в холодильниках.....а дальше дойдет дело до личных ИВЛ и наркозных аппаратов...
- …когда кто-нибудь из них окажется на нашем месте..... может дойдёт .... сами то что-то не лечатся в России....
Напомним, что в прошлом году уже обсуждалась инициатива обеих палат российского парламента ограничить импорт целого списка лекарственных препаратов, часть которых не имеет аналогов в отечественной фармакологии («Оставьте мой капотен, сволочи!»), что встретило соответствующую реакцию общества.