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Больных лишают права выбора. Правительство РФ еще больше ограничило импорт медицинского оборудования

Речь якобы идет о «защите интересов отечественного производителя» – ограничения касается тех товаров медицинского предназначения, которые «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

В список попали следующие позиции: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь, экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля, марля медицинская, стерильные и нестерильные бинты, перевязочные пакеты и тампоны, медицинские маски, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки) и различные наборы биохимических реагентов.

На деле ограничения будут выглядеть так – к конкурсам по госзакупкам не будут допускаться иностранные компании, если подали заявки на участие два российские фирмы или входящие в Евразийский экономический союз.

Российские потребители уже высказывают свое возмущение в социальных сетях, сравнивая отечественные товары медицинского предназначения с их западными аналогами:

- Привет 50-е! Я всегда ложусь в больницу со своими перевязочными материалами, немецкими, потому что от них нет раздражения кожи.

- Да здравствуют снова метровые списки...необходимых лекарств...ящики растворов...мешки перевязочных средств...комплекты пост белья...пища в холодильниках.....а дальше дойдет дело до личных ИВЛ и наркозных аппаратов...

- …когда кто-нибудь из них окажется на нашем месте..... может дойдёт .... сами то что-то не лечатся в России....

Напомним, что в прошлом году уже обсуждалась инициатива обеих палат российского парламента ограничить импорт целого списка лекарственных препаратов, часть которых не имеет аналогов в отечественной фармакологии («Оставьте мой капотен, сволочи!»), что встретило соответствующую реакцию общества.

29 июнь 10:15 | : Экономика / Скандалы

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