«РВК-центр» вышел на улицы Архангельска

«РВК-центр» продолжает работы по благоустройству городских территорий после проведения на них земляных работ в 2018-2019 годах. Всего в списке 136 адресов, по которым открыты соответствующие ордера.
График благоустройства на летний период 2019 года разработан специалистами «РВК-центр» и утвержден департаментом городского хозяйства администрации Архангельска.
Основной этап работ пройдет в летние месяцы и закончится 1 сентября. За это время бригады «РВК-центр» восстановят газоны, установят бордюрный камень, проведут асфальтирование дорожного полотна во всех округах столицы Поморья.
– Мы планомерно приводим объекты коммунальной инфраструктуры в порядок. Благоустройство ведется ежедневно по нескольким адресам. В числе последних объектов - асфальтирование участков на перекрестках улиц Советской-Кедрова, Советской-Красных партизан, а также обновление дорожного полотна по адресам: ул. Гайдара, 55, ул. Урицкого, 51 и ул. Тимме, 2, – отметил главный инженер «РВК-центр» Евгений Мелихов.