«Аквилон Инвест» предлагает новый вариант чистовой отделки квартир в жилых комплексах Архангельска и Северодвинска

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил линейку предложения по отделке «под ключ» в жилых комплексах столицы Поморья и города корабелов.
Теперь покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит». При покупке квартиры стоимость дозаказа чистовой отделки при 100 % оплате или ипотеке составит 6 тыс. рублей/кв. м, при рассрочке – 7 тыс. рублей/кв. м.
Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен в одном из трех цветовых решений на выбор: «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Графит» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым.