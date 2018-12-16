Виктор Павленко: Необходимо стимулировать переработку леса там, где его рубят

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко считает, что на государственном уровне необходимо поддерживать перерабатывающие производства лесного комплекса.
- Для Архангельской области лесопромышленный комплекс является системообразующей отраслью экономики. Поэтому для нас очень важно комплексное законодательное регулирование все отношений, связанных с лесопользованием. Я полностью согласен с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко – необходимо четко регламентировать все меры по защите лесов от незаконной вырубки и нелегального экспорта. Особое внимание нужно обратить на внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы оборота лесных угодий. В нашем регионе она должна работать максимально эффективно. Кроме того, считаю, что настало время провести проверку всех договоров аренды лесных участков «на предмет законности их заключения». Прежде всего, это касается эффективности использования выделенных объемов лесосеки, выполнения обязательств по лесовосстановлению, и налоговым платежам в муниципальные и региональный бюджеты. Необходимо внимательно рассмотреть вопрос о перераспределении налоговых поступлений, связанных с эксплуатацией лесных богатств в пользу местного самоуправления, что повысит заинтересованность муниципальных властей в осуществлении контроля за лесопользованием и стимулировании переработки леса на местах.
Также Виктор Павленко отметил, что никто не отменял решений правительства РФ о внедрении системы маркировки продукции ЛПК, которая позволяет отслеживать, откуда доставлено каждое бревно, кто его срубил и как переработал.
- Как неоднократно отмечал наш президент – Владимир Путин, нельзя, чтобы за мировым лидерством России по объему экспорта леса стояло прямое расточительство национального ресурса. Принято много решений для стимулирования переработки древесины на территории России. Введены тарифные квоты на экспорт необработанной древесины, при этом они распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляют экспорт продукции лесопереработки. Однако в лесном секторе нужны новые технологии. Задача Архангельской области как исторический «всероссийской лесопилки» - первыми внедрять их, обеспечить режим максимального благоприятствования для инвестиций в глубокую переработку древесины, - подчеркнул сенатор.