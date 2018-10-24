Без денег, но с форумом. Преподаватели САФУ имеют право на забастовку из-за задержки зарплаты

И в новом году руководство Северного Арктического Федерального Университета продолжает задерживать своим сотрудникам зарплаты (о том, как обстоят дела у ректора и проректоров, пока выяснить не удалось).
Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», ссылаясь на собственные источники в вузе, сообщает следующее:
С начала учебного года проблемы с получением своих законно заработанных денег люди испытывают регулярно. Причём каждый раз руководство университета заявляет о том, что вина не их: то проблемы с транзакцией, то в министерстве образования денег не дали.
На сей раз причина кроется в отсутствии финансирования из федерального бюджета.
К слову, если работники не получат з/п до конца января, то они имеют полное право не выходить на работу.
Напомним, что проблемы с финансированием начались у САФУ еще в прошлом году. Кроме того, университетские здания находится под постоянной угрозой отключения от тепла и света из-за растущих долгов энергетикам.
Наблюдатели от ИА RUSNORD связывает это, если не напрямую, то косвенно, с новой должностью главного попечителя САФУ (глава Счетной палаты) – Алексею Кудрину просто неудобно ходатайствовать в Москве за своих неуклюжих архангельских подопечных.
Примечательно, что на счет федерального вуза вот-вот упадут обещанные Росконгрессом полмиллиарда рублей… которые полностью должны пойти на подготовку к проведению Арктического форума весной 2019 года.
Реакция голодных преподавателей пока труднопредсказуема.