САФУ: денег некуда девать? Сотрудники федерального вуза опять сидят без зарплат

В Северном Арктическом Федеральном Университете продолжаются задержки с зарплатой. Об этом сегодня сообщает ряд региональных СМИ с ссылками на собственные источники.
Ректора вуза предпочитает хранить гордое и таинственное молчание. Напомним, что процесс объединения региональных вузов в единый федеральный начинался, в том числе, с обещания отсутствия каких-либо финансовых проблем в будущем – нас Москва не оставит.
Пока же кивают на «технические сбои».
«Уважаемые сотрудники университета! В связи с техническим сбоем при перечислении средств университету из Министерства науки и высшего образования РФ. Управление бухгалтерского учета извещает Вас о задержке выплаты заработной платы за сентябрь 2018 г. Заработная плата начислена, платежные поручения на перечисление подготовлены в банковские организации в сроки, установленные Коллективным договором. Планируемый срок перечисления заработной платы 16-17 октября 2018 г. Компенсация за задержку заработной платы будет начислена работникам за каждый день просрочки в соответствии с требованиями статьи 236 ТК РФ». (объявление на интернет-сайте САФУ, доступное только зарегистрированным пользователям)
Напомним, выплатой зарплаты сотрудникам архангельского универа уже приходилось заниматься прокуратуре.
По информации коллег из «Вольного дела», ректор вуза мадам Кудряшова в данный момент находится в Москве… без денег ей в Архангельск лучше не возвращаться…
Кстати, в ближайшее время САФУ должно получить из бюджета обещанные полмиллиарда рублей… которые целиком пойдут на подготовку следующего Арктического форума – ремонт помещений, организацию работы новой большой столовой специально для участников… и прочее украшательство.
Наблюдатели недоумевают, что же должно быть в приоритете работы высшего учебного заведения – организация непосредственно учебного процесса или проведение помпезных непрофильных мероприятий.