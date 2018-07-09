Архангельск остался при деньгах... но речные перевозки снова в чужих руках

ООО «ВолгаТатСудоремонт» возвращает муниципалитету 31 млн. рублей, выплаченный в качестве аванса в рамках контракта на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) двух судов ледового класса.
Напомним, камнем преткновения в хозяйственном споре стали технические характеристики татарских судов. Претензии приемной комиссии были связаны с силовыми установками, автоматикой, с оснащением судов соответствующими трапами. Кроме того, для эксплуатации этих теплоходов потребовалась поддержка буксиров, которые должны проводить околку судов перед рейсами, сопровождать их во время переходов по ледовым каналам и помогать при швартовке к пассажирским причалам, что очень серьезно увеличивает расходы на эксплуатацию. Компании-поставщику был дан второй шанс… и снова мимо.
Глава Архангельска выразил сожаление:
- К великому сожалению, данные суда в наших условиях работать не смогли, поскольку зависели от толщины льда и не закрывали нам всю проблему. А частичное закрытие нас не устраивало. И сожаление связано как раз с тем, что мы вернулись к исходной точке в поиске решения по перевозке пассажиров с островов в осенний и весенний период. Сейчас рассматриваются иные варианты, с другим типом судна. Возможно, это будет воздушная подушка. Переговоры ответственный департамент уже проводит, - прокомментировал ситуацию Игорь Годзиш.
В связи с вышесказанным, наблюдатели предполагают, что городская администрация хотела взять под полный контроль речные перевозки людей, но что-то пошло не так. Пока придется опять заключать договора с посредниками…
(фото злополучных судов с сайта мэрии Архангельска)