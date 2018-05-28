Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Тайна замерзающей Комсомольской, 45 раскрыта

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Отопления у нас так и нет! Видимо, и не будет.

 Причина? Оказывается, маргинальные личности и люди без определённого места жительства украли наши вентили! Оказывается, в Архангельске маргинальные личности и люди без определённого места жительства украли столько вентилей, что количество ворованных превысило количество запасов на складах.

Оказывается, маргинальные личности и люди без определённого места жительства своровали вентили, чтобы сдать их в цветмет.

И теперь, оказывается, пока управляющая компания не закажет новые вентили, а потом пока их не установит, мы будем жить без отопления.

Это, как я понимаю, версия администрации Архангельска.

 Я не верю! ВРАНЬЁ!!! У меня есть сведения, что эти вентили сняли сами же управляющие компании, чтобы преднамеренно не включать отопление из-за каких-то там миллионных долгов.
В общем, КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!

Жилищная инспекция молчит. Прокуратура молчит.

Правильно пишет "Эхо Севера":
"Вообще, Архангельск - довольно странный город. Раньше массово пропадали канализационные люки, причем пропадали даже после того, как их перестали принимать в пунктах сбора металлолома. Потом в неизвестном направлении пропадали урны. Так как ни у кого на дачах не было замечено городских урн, то кому они и зачем - неизвестно.
Теперь вот вентили. Не пропадают только чиновники. Возможно, потому что не имеют материальной ценности, а может быть, их просто некуда сдавать."

НЕСЧАСТНЫЕ МЫ! ЛЕЖУ. БОЛЕЮ.

03 октябрь 08:19 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (30)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20