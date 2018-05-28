Архангельск: Тайна замерзающей Комсомольской, 45 раскрыта

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:
Отопления у нас так и нет! Видимо, и не будет.
Причина? Оказывается, маргинальные личности и люди без определённого места жительства украли наши вентили! Оказывается, в Архангельске маргинальные личности и люди без определённого места жительства украли столько вентилей, что количество ворованных превысило количество запасов на складах.
Оказывается, маргинальные личности и люди без определённого места жительства своровали вентили, чтобы сдать их в цветмет.
И теперь, оказывается, пока управляющая компания не закажет новые вентили, а потом пока их не установит, мы будем жить без отопления.
Это, как я понимаю, версия администрации Архангельска.
Я не верю! ВРАНЬЁ!!! У меня есть сведения, что эти вентили сняли сами же управляющие компании, чтобы преднамеренно не включать отопление из-за каких-то там миллионных долгов.
В общем, КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!
Жилищная инспекция молчит. Прокуратура молчит.
Правильно пишет "Эхо Севера":
"Вообще, Архангельск - довольно странный город. Раньше массово пропадали канализационные люки, причем пропадали даже после того, как их перестали принимать в пунктах сбора металлолома. Потом в неизвестном направлении пропадали урны. Так как ни у кого на дачах не было замечено городских урн, то кому они и зачем - неизвестно.
Теперь вот вентили. Не пропадают только чиновники. Возможно, потому что не имеют материальной ценности, а может быть, их просто некуда сдавать."
НЕСЧАСТНЫЕ МЫ! ЛЕЖУ. БОЛЕЮ.