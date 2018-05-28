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Архангельск неотапливаемый. Управляющая компания "Центр" застудила дом на Комсомольской улице

Начало октября, температура воздуха неумолимо приближается у нулю… а в Архангельске есть многоквартирные дома, до сих пор не подключенные к паровому отоплению.

Например, замерзает участница Ассоциации «Вольное дело» Елена Горяшина.

Ее дом по Комсомольской, 45 обслуживает управляющая компания «Центр» (т. 46-02-39)

Та самая управляшка, что который уже год не может справиться с отвратительным запахом, идущим из подвала дома по проспекту Ломоносова, 281 (2 подъезд).

Редакция ИА RUSNORD призывает мэрию Архангельска не дать замерзнуть нашей коллеге, денно и нощно не дающей расслабляться оборзевшему чиновничеству.

02 октябрь 08:39 | : Экономика / Скандалы

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