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"Аквилон Инвест" вам покажет... В субботу

В субботу 18 августа холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов.
 
В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPARK», ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК «ALPHA», а также сданных в эксплуатацию – ЖК «Омега Хаус», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. В Северодвинске экскурсанты посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побывают на стройплощадках ЖК « Атмосфера», «Nordica» и «PARUS» (2-я очередь). Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.
 
Записаться на экскурсию необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.   Всем участникам предоставляются дополнительные скидки при покупке жилья в сумме 30 тыс. рублей.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м. 

16 август 10:33 | : Экономика

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