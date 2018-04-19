В Луде уже пилят

В деревне Луда на участке национального парка «Онежское Поморье» заработала ленточная пилорама «Тайга – 3».

Уже сейчас на ней обрабатывается древесина, полученная в результате рубки ухода. На пилораме будет изготавливаться пиломатериал для строительства экологических троп, информационных стендов, ремонта и обустройства инфраструктуры и других нужд Парка. На данный момент на пилораме работают три человека.

Напомним, что до этого момента все пиломатериалы доставлялись из Кенозерского национального парка, который расположен за 750 км (!) от национального парка «Онежское Поморье».

«Тайга – 3» предназначена для распиловки круглого леса диаметром до 90 см, на доски и брус. Данная пилорама является представителем класса станков с самым тонким пропилом в мире, и благодаря этому выход полезного пиломатериала составляет до 70 %.

В скором времени будет установлен пилоцех, где будет размещаться строгальный станок. В дальнейшем рядом с пилорамой будет размещаться накопитель для брёвен. Кроме того, ещё одна пилорама появится в Летней Золотице.

Это интересно знать. Первая лесопилка в России появилась именно у нас, в Поморье. В 1690 году по приказу Петра Первого купец Осип Баженин поставил под Архангельском первую в России «пильную мельницу с немецкого образца».