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Рыболовство в Ненецком округе: Александр Цыбульский пошёл по старым граблям

29 марта на страницах своего ЖЖ Николай Безумов, председатель правления некоммерческой организации «Рыбакохотсоюз НАО», сообщил об отказе в участии представляемой им организации в намеченном на вечер того же дня заседании круглого стола на тему «Рыболовство в Ненецком автономном округе» с участием представителей всех заинтересованных сторон. На своей странице в социальной сети Николай Безумов выложил представленный Администрацией округа проект Повестки дня и состав участников, а так же текст своего письма, обосновывающего причины отказа от участия в мероприятии, адресованного ВРИО губернатора НАО Александру Цыбульскому и ИО руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаилу Ферину.  

Следует отметить, что широкого анонсирования указанного круглого стола «с участием всех заинтересованных сторон» по очень болезненным проблемам рыбодобычи в округе, да еще с участием первого лица НАО, не было. По крайней мере, поисковые системы их «не выловили». Как указал в своем ЖЖ Николай Безумов: «Полученные документы вызвали легкий шок».

По утверждению Безумова, основным докладчиком с информацией об организации и состоянии рыболовства в НАО в проекте Повестки указан Алексей Алексеевич Дитятев, председатель НО "Ненецкий рыбакколхозсоюз" (НРКС). Хотя, по мнению председателя рыболовов и охотников НАО, «по статусу это должен делать официальный представитель власти округа в лице руководителя департамента АПК и охраны окружающей среды НАО, а не руководитель некоммерческой организации, тем более представляющий лишь одну часть рыбаков округа», условно названной им представителями «крупных рыбопромышленников-монополистов» в этой сфере.

Еще больше потряс членов «Рыбакохотсоюза НАО» список участников круглого стола, предложенный Администрацией округа. В него вошли 28 заявленных участников. По утверждению Николая Безумова, из указанного количества около половины участников «являются председателями СПК РК округа, входящими в НРКС, и "представителями" рыбацкого сообщества из числа ИП, которых в народе называют "дитятевскими", то бишь, работающими под Алексеем Алексеевичем на его условиях и в его интересах». Остальные участники представляют структуры и учреждения окружной администрации, в том числе те, по которым рыбаки и охотники ставили вопросы перед Цыбульским в своем ноябрьском обращении.  При этом "Рыбакохотсоюз НАО" в этом списке представлен лишь одним человеком в лице своего председателя Николая Безумова, который в соответствии с указанной Повесткой должен выступить в конце заседания в разделе «Мнения».

Предложенный проект Повестки и состав участников вызвали у членов Правления «Рыбакохотсоюза НАО» резкое и категоричное неприятие. Так, в обращении к Цыбульскому и Ферину указано, что Правление восприняло эти проекты, как «откровенное издевательство».

«О каком участии «всех заинтересованных сторон» может идти речь, если Союз представлен в единственном числе против 28 остальных участников-оппонентов этого так называемого Круглого стола? По опыту мы знаем, что слово единственному представителю Союза будет представлено однократно. И выступить 28 раз в качестве оппонента он не сможет физически, даже если у него будет такая возможность», - говорится в обращении. «Это будут заведомо неравные условия, и искусственно будет создана «видимость» того, что позиция нашего Союза не имеет поддержки от «рыбаков округа» и, в силу этого, не является конструктивной и требующей повышенного внимания. И к этому в последующем будут апелляции и в СМИ, и при ответах в федеральные органы власти. Эти трюки с нами проделывали уже неоднократно. И именно поэтому мы рассчитывали на личную встречу с Вами», - сообщают ВРИО губернатора члены Правления. Следует отметить, что на указанном круглом столе г-ну Цыбульскому организаторами из профильного департамента отведена роль исключительно «свадебного генерала». Так как в проекте Повестки он лишь открывает круглый стол приветственным словом. Ведущим модератором мероприятия в проекте указан Михаил Ферин.

Не обошлось в послании Безумова и без трудных вопросов по составу участников. В том числе и по тому, что среди приглашенных не оказалось представителей прокуратуры,  представителя Президента РФ по СЗФО, представителей  окружного Собрания депутатов и Заполярного района, Ясавэя, глав муниципальных образований поселений, Уполномоченного по защите прав предпринимателей НАО, представителей окружного фонда развития малого предпринимательства.

Следует отметить, что именно обращение рыбаков и охотников НАО к ВРИО губернатора округа Цыбульскому стало отправной точкой для журналистского расследования ИА RUSNORD, которое было отражено в цикле публикаций по одной из указанных в обращении проблем – использования рыбаками округа маломерных судов в промышленном рыболовстве (циклы статей «НАО: Черная магия» и «НАО: рыбацкие маломерки»).

После изучения представленных в ЖЖ Николая Безумова документов, сам собой напрашивается вывод о том, что надежды рыбацкого сообщества НАО, объединяющего предпринимателей малого бизнеса в сфере рыбодобычи, а также жителей округа, занимающихся любительским и спортивным ловом рыбы, пока не оправдываются. Четыре месяца усиленного изучения Александром Цыбульским их обстоятельного перечня проблем и предложений по их разрешению дали нулевой результат. Следует уточнить, что обращений было два – по проблемам рыбной ловли и сельского хозяйства, и по проблемам охоты. Первое обращение заняло более десяти страниц и содержит около десятка проблем, к каждой из которых дается по нескольку вопросов и предложений. Практически каждая из проблем сама по себе может стать темой отдельного круглого стола или заседания администрации округа. Новому руководителю НАО следует учитывать и тот факт, что в отличие от столицы жители округа, особенно рыбаки и селяне, понимают некоторые вещи буквально. Поэтому, если помощники руководителя говорили рыбакам о том, что готовится их встреча с губернатором, то и воспринимали авторы обращения эти слова буквально, как обещание о проведении с ними личной встречи с первым лицом по поднятым ими проблемам.

Судя по информации из ЖЖ Николая Безумова, личной встречи с ВРИО губернатора так и не состоялось, официального ответа на обращение рыбаков и охотников так же не было. В этой связи следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», должностные лица обязаны давать ответы на поступившие к ним обращения в установленный законом срок, и за нарушение этого требования для виновных лиц предусмотрена ответственность.

По информации, которой располагает ИА RUSNORD, круглый стол состоялся. В приветственном слове Александр Цыбульский проинформировал участников о том, что некоторые приглашенные отказались от участия в круглом столе, настаивая на встрече с ВРИО губернатора в «узком формате». Комментируя это обстоятельство, Александр Цыбульский высказался в том смысле, что не намерен решать такие важные для округа проблемы, как рыболовство, кулуарно, так как намерен это делать исключительно открыто и публично на таких площадках, как проходящий круглый стол.

Судя по этому комментарию, Александр Цыбульский либо не читал обращения рыбаков, либо неправильно интерпритировал их просьбу о встрече «в узком формате», как попытку решения каких-то своих узких своекорыстных и конкретных целей. В подтверждение этой мысли приведем заключение ноябрьского обращения «Рыбакохотсоюза НАО», которое называется «О «Дорожной карте»:

«Мы понимаем, что проблемы, которые здесь обозначены, копились годами, и годами же загонялись все глубже и глубже. Какие-то из наших предложений требуют немедленного решения, какие-то нужно начинать, какие-то готовить основательно. Поэтому предлагаем Вам составить, как это сейчас принято, «Дорожную карту», в которой укажем приоритеты, последовательность и разумные сроки нашей совместной работы по решению указанных выше проблем рыбохозяйственной сферы Ненецкого автономного округа».

По имеющейся информации, мероприятие получилось не эпохальным, а вполне формальным и не интересным. В отсутствие основного оппонента в лице Николая Безумова, основной спикер круглого стола Алексей Дитятев ограничился традиционным для таких мероприятий с его участием отчетом об успехах возглавляемого им долгие годы Ненецкого рыбакколхозсоюза, поблагодарил и даже слегка покритиковал чиновников профильного департамента, поратовал за реформы в рыбной сфере и за решение проблем любительского и спортивного лова. С дежурными докладами выступили остальные спикеры. Были озвучены и взяты на контроль ВРИО губернатора несколько конкретных вопросов. Судя по скомканности выступлений тех участников, у которых проблемы могут быть, не все из них были проинформированы о мероприятии загодя. Поэтому просто не успели должным образом подготовиться. Либо не осмелились в таком суровом формате озвучивать свои беды в присутствии рыбных монополистов и чиновников-обидчиков. Через запланированные полтора часа работы круглый стол завершил работу.

Судя по всему, чиновники из Администрации и профильного департамента АПК округа умело направили нового губернатора по старой и наезженной его предшественниками колее, устланной старыми граблями. Вопрос состоит в том, насколько успешным на этом пути будет финиш президентского назначенца на выборах губернатора Ненецкого округа в сентябре этого года.

Николай Семенов

02 апрель 08:13 | : Экономика / Деньги

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