«Что курил чиновник, когда давал интервью?». НАО: Чёрная магия - 3

(Окончание, начало здесь и здесь)

С учетом уже изложенного и процитированного, настало время вернуться к обещанному разбору интервью с г-ном Кычиным. В журналистской среде вопрос, вынесенный в заголовок, обычно возникает при знакомстве с откровенно бредовым материалом. Мои извинения, так как изучать этот чиновничий бред будем подробно, комментируя отдельные фрагменты.

Итак. Кычин: «Правила, о которых мы говорим, начали действовать еще в 2014 году. Другое дело, что спрашивали за их нарушения не так строго. Сейчас рыбинспекция намерена проверять индивидуальных предпринимателей, как говорится, по полной программе».

Непонятно, о каких именно «правилах» говорит г-н Кычин. Если о новых формах промысловых журналов и разъяснений к ним, то они начали действовать с 1 января 2017 года. При этом в той части, которая не претерпела изменений, эти формы и разъяснения к ним действовали с 2011 года.

Если речь идет о поправках, внесенных законом 36-ФЗ, то «правила» изменились еще в 2012 (!) году. В 2013 страну захлестнула волна рыбацкого недовольства. Из-за этого ситуацию в ручном режиме пришлось разруливать лично Президенту РФ Путину. И судя по отсутствию информации о массовых выступлениях и острой юридической полемике с учетом поправок Росрыболовства, вступивших в силу с 1 января этого года, вопрос с «коммерческими и некоммерческими целями» использования маломерных судов оказался закрытым везде, кроме НАО.

Предположу, что г-н Кычин начал отсчет с 2014 года, потому что именно в этом году был создан ЦПП и ООС НАО, он стал в этом Центре начальником и впервые узнал о «новых правилах». Так же, как и непонятно, в связи с чем в НАО за нарушения спрашивали «не так строго». И почему именно с 2017 года решили спрашивать с рыбаков-частников «по полной программе»? Почему никто из ответственных лиц не понес наказание за отсутствие строгости? Опять же предположу, что до марта 2017 года по имеющимся разъяснениям Росрыболовства, данным еще в 2011 году, «строго спрашивать» было совершенно не за что. А три года с момента создания ЦПП и ООС НАО чиновники Центра, Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, окружной рыбоохраны и Двинско-Печорского ТУ мучительно придумывали, каким образом можно использовать нововведения для собственной пользы как «в интересах службы», так и для взяточничества. Все эти годы они мучительно долго придумывали свой гремучий коктейль, подбирая компоненты и технологию «смешивания с взбалтыванием».

Кычин: «Чтобы избежать штрафов, мы советуем рыбакам заранее позаботиться о правильности оформления документов, разрешающих вылов рыбы с использованием маломерных судов, проще говоря, моторных лодок и катеров».

Как говорится, г-н Кычин ведет себя, как «капитан Очевидность». Формально он прав, если не брать во внимание контекст содержания разобранной выше информации на сайте Центра, которую г-н Кычин изволили комментировать. Поэтому в этой фразе под угрозой штрафов рыбакам внушается мысль о необходимости переоформления своего маломерного судна из ГИМС в РРР, а также необходимости переоформления разрешения на лов и формы промыслового журнала, установленной в разделе IV с разрешением на лов без использования судна, на разделы I и II – «с использованием судна». Хотя, как было указано выше, правовых оснований для такого требования на момент размещения и информации, и выхода интервью не было. Так же, как возможности применения наказания в виде штрафа.

Напомню также, что интервью вышло 4 апреля 2017 года. Опуская незаконность требований, совет рыбакам «заранее позаботиться» выглядит циничным издевательством над людьми, потому что до начала путины «по высокой воде» оставалось полтора месяца. А у большинства рыбаков разрешения и журналы традиционно для НАО были оформлены на лов «без судна», а лодки зарегистрированы в ГИМС.

Но вернемся к интервью. Кычин: «Напомню, что государственная регистрация маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществляется в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС). А для того, чтобы свою лодку можно было использовать для коммерческой рыбной ловли, ее нужно зарегистрировать в Государственном судовом реестре».

Вот так легко, как хороший шулер, г-н Кычин на глазах изумленной общественности «передернул карту», то есть подменил понятие «промышленный лов» на несуществующее понятие «коммерческая рыбная ловля». Ради этого фокуса стоило думать три года. Уж если и говорить о коммерческой рыбной ловле, то таковой она является для нашего государства. Потому что именно оно продает рыбакам право на лов. И на промышленный, и на прибрежный, и на любительский, и на спортивный, и почти на любой другой вид лова.

Продолжаем. Кычин: «Если предприниматель уже получил разрешение на вылов водных биоресурсов без использования судов, но собирается ловить рыбу используя лодку грузоподъемностью более 200 килограммов с мотором мощностью более 8 киловатт, то ему придется сначала прекратить действие старого разрешения и после регистрации маломерного судна в установленном порядке получить новое разрешение с использованием судов. Иначе рыбинспекция привлечет рыбака с незарегистрированным судном к административной ответственности с ощутимым штрафом».

В этом месте «следим за руками» жулика-наперсточника, ловко и незаметно перемещающего на глазах зрителя шарик под другой наперсток. Отвлекающее движение с неожиданным упоминанием об использовании для рыбной ловли лодки грузоподъемностью более 200 кг и мотором мощностью более 8 кВт. И тут же ложное и незаконное требование «сначала прекратить действие старого разрешения», сразу за этим контекстное утверждение об обязательности перерегистрации маломерного судна в установленном порядке, то есть переводе его из ГИМС в РРР с упором на то, что без этого невозможно получить новое разрешение с использованием судов. И финалочка. Указание на необходимость получения нового разрешения и новой формы промыслового журнала с отметкой «с использованием судов». И для закрепления и убедительности откровенно незаконных требований снова угроза штрафа со стороны рыбоинспекции. Вопиющие обман и наглость!

Из приведенных выше регламентирующих документов Минсельхоза и Росрыболовства понятно, что все эти прямые и контекстные «требования» к рыбакам НЕЗАКОННЫ! Ответственности за их неисполнение в КоАП РФ НЕТ! Полномочий у рыбоинспекции на проверку этих требований в изложенной г-ном Кычиным «версии» и наложении штрафов НЕТ! Так же, как нет полномочий определять использование лодки в коммерческих или в некоммерческих целях, поскольку это выходит «за пределы их полномочий». Вообще, коммерческие и некоммерческие цели использования маломерных судов никаким образом не связаны ни с Правилами рыболовства, ни формой промыслового журнала.

Поскольку в этом абзаце у г-на Кычина неожиданно появляется отвлекающий внимание технический критерий судна «200 кг и мощность двигателя 8 кВт», вынужден остановиться на нем подробнее.

Снова подмена понятий по мелочи. Понятие «вес» судна заменено на понятие «грузоподъемность», являющееся совершенно другим и самостоятельным техническим параметром судна. Я не спец в лодках, но что-то мне подсказывает, что лодка с учетом собственного веса и веса двигателя, с суммарным весом менее 200 кг, не может обладать грузоподъемностью 200 кг и более. У читающего интервью рыбака сам собой возникает естественный вопрос: «А что с лодками менее 200 кг с движками менее 8 кВт?». Напомню про правовую лакуну, которую я обозначил выше. Лодки суммарным весом с двигателем менее 200 кг и с движками менее 8 кВт на государственный регистрационный учет не ставятся. Что не исключает наличие у судоводителя прав на их вождение, и использование этих лодок, как и иных маломерных судов длиной менее 20 метров и мощностью двигателя до 55 кВт, в качестве вспомогательных судов при промышленном рыболовстве. С точки зрения регламентирующих документов Росрыболовства, использование этих лодок осуществляется с учетом аналогичных требований ко всем остальным маломерным судам.

Формально в соответствии со ст. 11.8. КоАП РФ инспектор должен получить от судоводителя или документ о регистрации судна в одном из госреестров, или документ, подтверждающий, что это судно действительно является маловесной и маломощной лодкой и не подлежит госрегистрации. По факту, как опытный мужик, работающий с судами и рыбаками на реке, инспектор может и не придираться, оценив соответствие параметров «на глазок» или по предъявленным паспортам лодки и двигателя. Но здесь и появляется предмет для торга и вымогания взятки.

Поэтому для сведения рыбаков рекомендую следующее. Любое судно всегда надо предъявлять на освидетельствование в ГИМС, поскольку они оценивают технические параметры судна и либо дают заключение об отказе в постановке на госучет «в связи с тем, что судно по параметрам не подлежит такой постановке», либо ставят его на учет. Фактический общий вес лодки менее 200 кг, получающийся из суммы веса лодки и ее двигателя, указанных в их паспортах, юридически не означают соответствие весовым параметрам «менее 200 кг». ГИМС для этой оценки пользуется методикой ГОСТ Р ISO 8666-3:2012 «Суда малые. Основные данные». По этой методике учитывается не фактический вес судна с двигателем, а общий возможный вес лодки с двигателем, максимального веса и мощности, установку которого допускает изготовитель лодки (Подробнее см. здесь >>). По-хорошему эти сведения должны были быть изложены и в информации на сайте ЦПП и ООС НАО, и в интервью г-на Кычина. Но, так как маломощные легковесы не подлежат госрегистрации, то смысла «трамбовать» рыбаков за них нет. Поэтому о судах этого подкласса г-н Кычин ничего и не сказал. С другой стороны, отсутствие внятного разъяснения по поводу этих лодок позволяет рыбоинспекции и сотрудникам Центра, патрулирующим ООПТ, всегда иметь «козырь в рукаве» при «трамбовке» рыбаков на воде и вымогания взяток, особенно с учетом «требований и угроз», содержащихся в приведенном абзаце интервью г-на Кычина.

И снова слово г-ну Кычину: «Кроме того, в начале июня в Нарьян-Мар приедет инспектор из Архангельска. Он будет вести прием местных владельцев большегрузных судов и оформлять регистрацию. Точную дату можно будет узнать в ГИМСе. Документ о регистрации лодки в Государственном судовом реестре прилагается к разрешению на вылов водных биологических ресурсов».

И снова г-н Кычин «смешивает и взбалтывает», совершает отвлекающие движения и нагло врет. Начало июня это уже путина по большой воде. Что имел в виду автор, говоря о большегрузных судах, загадка. Поскольку в разговорном и терминологическом смысле понятие «большегрузные суда» ассоциируется, прежде всего, с грузовыми, а отнюдь не промысловыми судами, с вместимостью от десяти тысяч тонн (!) груза. Что касается маломеров с мощностью главного двигателя свыше 55 кВт, так они и так по техническим параметрам в соответствии с указанными выше кодексами подлежат регистрации как минимум в РРР.

И если снова не фантазировать, а быть точным, то документ о государственной регистрации судна НЕ прилагается к разрешению на вылов ВБР, потому что данные о государственной регистрации указываются в судовом билете. В заявлении рыбака в Двинско-Печорское ТУ на выдачу разрешения на вылов рыбы указываются регистрационные данные судна, которые, в том числе, содержат сведения о госреестре, в который судно внесено. И вообще-то, данные о госрегистрации судна обязан проверить орган, выдающий разрешение.

Интересно, чем владельцам маломерных судов могла помочь информация г-на Кычина об инспекторе из Архангельска, который должен регистрировать транспортные большегрузы? И почему г-н Кычин снова ведет речь исключительно о Государственном судовом реестре, а не о РРР? Может потому, что, как мы выяснили выше, достаточно было регистрации судна в реестре ГИМС? А в МР вносятся суда, занимающиеся другим видом рыболовства – прибрежным. А это находится в ведении пограничников, а не рыбоинспекции. Но тогда это, как говорится, было бы «не в кассу» потенциальным мздоимцам - инспекторам рыбоохраны и ЦПП и ООС НАО. Да и текст пришлось бы уменьшить на две трети и обойтись без угрожающего пафоса в адрес рыбаков.

В качестве итога разбора информации, опубликованной на официальном сайте ЦПП и ООС НАО в марте этого года и интервью г-на Кычина «Ловись, рыбка, по закону», опубликованного в официальном СМИ НАО газете «Няръяна вындер», можно сказать следующее. Эти публикации ввели в массовое заблуждение рыбаков, осуществляющих в НАО промышленный лов с использованием маломерных судов, и понудили их к неправильным действиям, наносящим ущерб их личным финансовым интересам и интересам их предпринимательской деятельности по промышленному лову ВБР. При этом указанные публикации не основаны на законе и в корне противоречат регламентирующим документам Минсельхоза РФ и Росрыболовства.

Апофеоз ненецкого сеанса черной магии

С учетом того, что правового определения понятий «коммерческой-некоммерческой цели использования» судна принято не было, соответствующие изменения в профильный закон 166-ФЗ, КоАП РФ внесены так же не были. В этой связи КоАП РФ не устанавливает в качестве правонарушения неправильное указание «коммерческой-некоммерческой цели использования» судна его собственником, и не определяет уполномоченных должностных лиц, компетентных к возбуждению административных дел и вынесению решений о привлечении к ответственности виновных лиц.

Учитывая то, что было написано в моей предыдущей статье и изложенное выше, собственник судна является единственным субъектом права, который по своему разумению определяет цель («коммерческая-некоммерческая») использования судна. Хотя официальных писем или разъяснений от Минсельхоза и Росрыболовства я не нашел, но по аналогии права и представители Двинско-Печорского ТУ, и инспекторы рыбоохраны не имеют права определять цель использования судна и «сомневаться» в цели, указанной собственником, так как это находится «вне пределов их компетенции». Так же, как и для их коллег из ГИМС и других регистров. И в первую очередь, для специалистов ЦПП ООС НАО. И именно тем фактом, что собственник судна является единственным субъектом права, который по своему разумению определяет цель («коммерческая-некоммерческая») использования судна, и отсутствием таких полномочий у каких-либо органов и должностных лиц, я объясняю беспрецедентное психологическое давление с использованием откровенного обмана и угроз незаконным наказанием, оказанное публикациями на рыбаков-судовладельцев.

Подтверждением этому служат указания и рекомендации, изложенные в Письме МЧС РФ от 16 декабря 2015 года N 29/1-3-2160 «О вопросах осуществления государственного надзора за безопасностью эксплуатации маломерных судов, используемых в коммерческих целях, и подлежащих регистрации в Государственном судовом реестре Российской Федерации». Согласно этому письму «Следует отметить, что помимо идентификационного номера на борту судна, каких-либо специфических конструктивных особенностей судов, позволяющих визуально определить цель их использования, не существует». А установление факта использования остановленного маломерного судна в коммерческих целях инспектор ГИМС производит по предъявлении документа, подтверждающего факт регистрации судна в Государственном судовом реестре.

Указанные выше регламентирующие документы Минсельхоза РФ и Росрыболовства, действующие с 1 января 2017 года, исчерпывающим образом разъясняют и регламентируют все вопросы, связанные с использованием всех маломерных судов длиной менее 20 метров и мощностью главного двигателя менее 55 кВт в качестве вспомогательных судов при осуществлении промышленного рыболовства «без судов» или «с использованием маломерного судна» и не связывают выдачу разрешений на лов с «коммерческой или некоммерческой целью» использования судна.

Правовых оснований и реальной необходимости в опубликовании указанных выше информации ЦПП ООС НАО и интервью г-на Кычина не было. При этом совершенно не важно, были подготовлены эти публикации из-за вопиющей некомпетентности ответственных должностных лиц, или из-за ложно понимаемых интересов службы, или из корыстного умысла с целью создания необходимого информационного фона для незаконных оснований привлечения к административной ответственности рыбаков или вымоганию с них взяток под угрозой наказания. Публикации создали этот необходимый информационный фон для легитимизации инспекторами рыбоохраны массовых нарушений прав рыбаков и незаконному привлечению их к ответственности.

Повторюсь, любые рассуждения должностных лиц о «коммерческих-некоммерческих целях использования» маломерных судов и увязкой этих целей с промышленным рыболовством являлись и являются недопустимыми, так как находятся «вне пределов их компетенции». Наверное, именно поэтому информацию и интервью в подобной «увязке» не стал давать ни один чиновник из «заинтересованных» органов, предоставив это грязное дело г-ну Кычину и ЦПП ООС НАО. Подобные публикации не выходят в свет без согласования с непосредственным и вышестоящим руководством, а также с заинтересованными «смежными» структурами, в особенности, если в публикациях идет речь об их полномочиях и правах. Поэтому, наряду с г-ном Кычиным, персональную ответственность за согласование материалов должны нести господа Стаич и Кисляков, как непосредственные начальники Кычина. Такую же ответственность должны нести специалисты профильных структур, юристы, руководство Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в ведении которого находится ЦПП ООС НАО.

За бездействие и отсутствие опровержения или собственного комментария должны отвечать и окружная рыбоинспекция, и Двинско-Печорское ТУ Росрыболовства. Кстати и Департамент, и Двинско-Печорское ТУ должны ответить и за невыполнение приказов Минсельхоза и Росрыболовства, так как в соответствии с этими приказами они обязаны были довести информацию о новых формах промысловых журналов и рекомендации по их заполнению и применению до предпринимателей в сфере промышленной добычи ВБР.

Мне не удалось найти какую-либо информацию о том, что такие мероприятия в НАО проводились, а официальные публикации с разъяснениями выходили в свет. Согласитесь, если бы такая работа была проведена, то выход в свет бреда, сочиненного в ЦПП ООС НАО, был бы невозможен.

Но удалось найти информацию, свидетельствующую о причастности к этой вакханалии и заинтересованности в ней инспекторов РРР из Архангельска, которые в середине мая 2015 года прибыли в Нарьян-Мар и в течение пяти дней «проводили «первоначальное освидетельствование лодок и катеров для дальнейшей регистрации их в реестре». Очевидно с подачи инспекторов РРР портал НАО24. RU, опубликовавший эту информацию, указал, что «такая процедура сейчас обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Требования прописаны в Кодексах внутреннего водного транспорта и торгового мореплавания».

В результате этих публикаций рыбаки и жители Ненецкого округа были нагло обмануты и дезинформированы. Многие из них приняли вынужденные решения о прекращении предпринимательской деятельности в сфере промышленного рыболовства или понесли совершенно неоправданные расходы на перерегистрацию судна, его дооснащение, получение судоводительских документов соответствующей категории, выплату взяток.

В своем обращении к ВРИО губернатора Ненецкого округа Александру Цыбульскому члены Правления НКО «Рыбакохотсоюз НАО» указали: «В качестве заместителя руководителя КУ (ЦПП ООС НАО) г-н Кисляков при полном попустительстве своего руководителя Стаича занимается исключительно полномочием «по охране ВБР», фактически используя федеральные органы рыбоохраны и полиции в своих интересах. Их представителями во время так называемых рейдов руководит именно он или его доверенный сотрудник из КУ. В результате этого на реке и других внутренних водоемах г-ном Кисляковым фактически установлен настоящий террор».

Все это в комплексе привело к еще большему росту социального напряжения в округе, недовольства губернатором округа Кошиным, политикой Президента РФ Путина. Отсутствие массовых петиций и выступлений можно объяснить полным шоком у рыбаков, оказавшихся в условиях жесточайшего цейтнота, в который их намеренно вогнали. Им было в кратчайшее время сориентироваться в новой «правовой» реальности, заняться решением вопросов с перерегистрацией судов, их дооснащением, переоформлением разрешений на лов, получением прав вождения судов другой категории, продолжать промышленный лов в короткий период летней путины. Именно по этой причине в течение весны-лета уровень недовольства Игорем Кошиным резко подскочил, что в итоге привело к решению Президента РФ о его отставке.

Заключение

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в предстоящих в марте 2018 года президентских выборах в России. Александру Цыбульскому, назначенному Путиным ВРИО губернатора НАО, выборы предстоят в сентябре этого же года. Чтобы эти компании успешно прошли в Ненецком округе, Александру Витальевичу необходимо предпринять усилия для восстановления доверия населения округа и к окружной власти, и к руководству страны. Для этого придется развязать много узлов, доставшихся ему в наследство от предшественников. Одним из самых больших и больных узлов являются проблемы в рыбохозяйственной сфере округа. Как в этих проблемах сложно разбираться - видно из моих публикаций, посвященных только одной проблеме, созданной из-за своекорыстия и безнаказанности окружных чиновников буквально из ничего. По крайней мере, пути решения этой проблемы мной обозначены. Поэтому желаю Александру Витальевичу Цыбульскому разрешить хотя бы ее, так как это в его силах. И решить проблему нужно довольно быстро, до выборов.

Завершая статью, отмечу, что в ней изложено мое личное мнение по затронутой проблеме. Право на мнение гарантировано Конституцией РФ. Это мнение не претендует на истину в последней инстанции. Поэтому я буду признателен всем указанным в статье персоналиям и организациям, если они исчерпывающим образом с опорой на нормы права смогут опровергнуть мои доводы и обосновать собственную позицию.

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев, Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе (2007-2010 гг.)