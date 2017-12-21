След Марины, или Как скончался "Архэнергосбыт"

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт «Арсвобода»:

В среду «Архэнергосбыт» сообщил о наличии у него признаков банкротства: компания оказалась не способна удовлетворить требования кредиторов по обязательствам, с момента наступления срока исполнения которых истекло три месяца.

«Архэнергосбыт» управляется группой «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). По данным «СПАРК-Интерфакса», за 2016 г. выручка «Архэнергосбыта» составила 13,8 млрд руб., чистая прибыль – 45 млн руб., долг компании – 4,8 млрд руб. (корректируется).

В МРСЭН также входят еще три энергосбыта – «Роскоммунэнерго», «Вологдаэнергосбыт» и «Хакасэнергосбыт». Все четыре энергосбыта являются учредителями МРСЭН, а сами в разных долях принадлежат «Финэнергоинвесту», в число совладельцев которого входит консорциум «Энергопромфинанс» (90,83% принадлежит бывшей жене Игоря Сечина Марине Сечиной).

P.S. Тем не менее, предприятие опровергло информацию о своем банкротстве. Как напомнил пресс-секретарь компании Сергей Сабанин, эта юридическая категория может быть присвоена организации только по решению суда: «Быть не в состоянии удовлетворить требования и быть банкротом − это две разные правовые категории».