"Собянин, прийди!". Загадочная судьба управляющей компании "ТОРН-1"

На сайте одного из архангельских интернет-агрегаторов появился материал о том, что одна из управляющих компаний Архангельска вот-вот прекратит свою деятельность.

Речь идет об УК «ТОРН-1», в управлении которой остаются 93 дома, хотя решение о банкротстве вынесено еще в 2016 году.

Пояснение директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина:



- …принятие решения о дальнейшей судьбе этих домов неизбежно. Собственникам, проживающим в этих домах, необходимо определиться с выбором дальнейшего способа управления. Если собрания собственников не состоятся, в том числе, по причине игнорирования их самими жителями, муниципалитету будет необходимо объявить и провести открытый конкурс по выбору управляющей организации для этих домов.



Странность заключается в том, что в конце прошлой неделе «ТОРН-1» разослал по СМИ меморандум о своей полной состоятельности:

… в настоящее время управляющая компания «ТОРН-1» продолжает управлять 94 многоквартирными домами в городе Архангельске на совершенно законных основаниях и не планирует прекращать свою деятельность.

Возникает вопрос – кто в данном случае вводит читателей (и журналистов) в заблуждение?

В тоже время, рядовые пользователи интернета видят такое глобальное решение проблемы:

- реновацию и собянина в архангельск с командой, а наших губошлёпов в кремль, пусть там всё разрушают.

(на фото: один из домов, находящихся в управлении «ТОРН-1»)