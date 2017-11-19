Архангельск: "Торн-1" заявил о продолжении своей деятельности

Из пресс-релиза:





ООО «ТОРН-1» c 2008 года осуществляет деятельность по управлению 94 многоквартирными домами в г. Архангельске. Вследствие неграмотных действий предыдущего руководства компании 19.08.2015 г. в отношении ООО «ТОРН-1» была введена процедура наблюдения, а 18.01.2016 г. ООО «ТОРН-1» было признано банкротом. Однако, благодаря согласованным действиям кредиторов, арбитражного управляющего, коллектива предприятия и инвесторов управляющая компания не была ликвидирована, а, наоборот, продолжила работу. Были оптимизированы бюджет предприятия, кадровый состав, начато погашение кредиторской задолженности. Проводится активная работа с собственниками – выпускается информационный бюллетень, проводятся собрания. Жильцы домов увидели положительные изменения в работе компании и поверили в то, что предприятие выйдет из кризиса и продолжит работу. Это подтверждается тем, что за 2 года процедуры банкротства договора управления с компанией расторгли всего два дома, создавшие ТСЖ, а дом Логинова 21, к. 1, наоборот, перешел в ООО «ТОРН-1» из другой компании.

Однако, в связи с вступившими в силу 11 января 2018 года изменениями в Жилищный Кодекс, Государственной жилищной инспекцией Архангельской области 15 января 2018 г. издан Приказ № 01-50/62 об исключении из лицензии ООО «ТОРН-1» всех домов, находящихся под его управлением. Данный приказ был обжалован компанией в Арбитражный суд Архангельской области, по иску была заявлена обеспечительная мера.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 18 января 2018 года по делу №А05-366/2018 принята обеспечительная мера – приостановлено действие Приказа Государственной жилищной инспекции № 01-50/62 об исключении домов из лицензии.

Таким образом, в настоящее время управляющая компания «ТОРН-1» продолжает управлять 94 многоквартирными домами в городе Архангельске на совершенно законных основаниях и не планирует прекращать свою деятельность.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация, что дома, находящиеся в обслуживании указанной УК, в срочном порядке ищут других подрядчиков работ.

Отметим также, что информация, размещаемая на фирменном сайте "ТОРН-1", не обновлялась с декабря 2016 года.