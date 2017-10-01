Да имейте же совесть! "ТГК-2" списывает долги жителям Архангельской области... без особой надежды

Но для этого надо сделать одно важное телодвижение – до 20 декабря 2017 года оплатить имеющиеся долги. Тогда с этих потребителей спишут пени.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2017 сумма задолженности жителей Архангельска достигала 786 млн. рублей., а жителей Северодвинска на 1 декабря нынешнего года — выросла до 314,7 млн. рублей.

Таким образом «Территориальная генерирующая компания № 2», обслуживающая не только Архангельскую, но и Ярославскую область, где проводится точно такая же акция, рассчитывает снизить число своих должников.

Впрочем, наблюдатели к этому скептически относятся. Они вспоминают, как еще в 90-х списывались коммунальные долги многодетным московским семьям, безработным и пенсионерам. Причем не пени, а закрывалась вся сумма долга. Ведь эту категорию граждан не выселишь и от тепла не отключишь – информационный шум выйдет дороже любых денег.

Увы, как не платили, так и не платят…