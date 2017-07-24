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Фермерская ярмарка в Архангельске - сегодня, завтра, послезавтра

Как мы сообщали ранее, сегодня, 15 сентября, на территории Центрального рынка Архангельска начинает свою работу Фермерская ярмарка. Более подробно в публикуемом пресс-релизе:

Ассоциация "Фермеры Русского Севера" реализует проект запуска фермерской ярмарки выходного дня в Архангельске. Опыт взят действующих аналогичных ярмарок в Москве, Санкт-Петербурге и других городов РФ. Пока что ярмарка состоит из 11 павильонов, украшенных народными росписями Архангельской области. Росписи выполнены партнёром ассоциации - предприятием "Беломорские узоры", сами павильоны изготовлены силами управления исполнения наказаний Архангельской области, также являющегося партнёром ассоциации. На ярмарке будут представлены исключительно товары местных производителей. Уже заявились для участия следующие производители: 

КФХ "Юлькино" (производство птицы Заостровье Приморского района), 
КФХ Апицын (Приморский район, овощеводство, торговля вареньем и иван-чаем)
КФХ Седунова (Пинежский район, дикоросы)
КФХ Коржавина (Приморский район, молочные продукты)
КФХ Митькина (Мезенский район, молочные продукты, дикоросы, овощи)
ИП Кудрявцев (Приморский район, живая рыба - форель)
РК "Беломорье" (рыбная продукция)
ООО "Княжестрово" (молочная продукция, мясо и овощи)
УФСИН по Архангельской области (выпечка, мясная, молочная продукция, птица и сувенирная продукция)
ЗАО НХП "Беломорские узоры" (сувенирная продукция)
Частные предприниматели - производители мёда из Устьянского и Вилегодского районов.

Приглашение к участию в ярмарке силами Министерства агропромышленного комплекса и торговли было разослано во все районы. Пока видно, что районные администрации до своих сельхозпроизводителей эту информацию не довели, все ее участники – это те, кого пригласили сами организаторы. Надеемся, что на Маргаритинке, которая будет уже через неделю - наши предприниматели из районов своими глазами увидят возможности новой фермерской площадки и примут в ней активное участие.

Организаторам хотелось бы проводить на такой площадке дни районов области - когда все площади отдаются предпринимателям определённого МО, параллельно устраивающего не только торговлю, но и ярмарочные выступления своих творческих коллективов. Площадка как подиум, на которой расположилась ярмарка, этому способствует. В свою очередь администрация Центрального рынка готова организовать хранение товаров для наших предпринимателей, торгующих на фермерской ярмарке, на льготных условиях.

Ярмарка будет работать каждые пятницу-субботу-воскресенье на территории Центрального рынка г.Архангельска (вход с улицы Выучейского) и на ней будет реализовываться исключительно продукция местных производителей Архангельской области.

Для личных подсобных хозяйств и дачников, реализующих собственную продукцию на рынке предусмотрены бесплатные места.

15 сентябрь 08:24 | : Экономика

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