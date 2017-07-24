Хотите бабушкиных солений? Завтра в Архангельске открывается Фермерская ярмарка

Завтра, 15 сентября, в Архангельске открывается Фермерская ярмарка с традиционным для Европы принципом работы – в выходные дни.

На открытие ожидается присутствие главы Архангельска Игоря Годзиша, который перережет ленточку, чем даст старт большой распродаже.

На ярмарке будет представлена продукция небольших фермерских хозяйств, что само по себе говорит об особом отношении к выращенным продуктам и о минимальном использовании неорганических удобрений.

Не забыты организаторами и классические бабушки, торгующие банками помидоров, консервированных по семейному рецепту и пучками собственной редиски – для садоводов с собственными заготовками будут предоставлены бесплатные места.

Всё это изобилие вы сможете найти на Центральном рынке (вход с ул. Выучейского), там уже установлены специальные уличные павильоны. Опознавательный знак – каждый павильон оформлен Поморской росписью (партнер ярмарки «Беломорские узоры»).

Ну что, хотите бабушкиным помидорчиков?..