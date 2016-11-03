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"Вольное дело": Правительству срочно требуются... батраки

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Олег Кодола размышляет над проблемой освоения нашего Дальнего Востока жителями… соседней страны:

Правительство давно обещало дать гражданам по личному гектару. Не без подвоха: гектар можно получить только на Дальнем Востоке. На 5 лет бесплатно - потом башляй. У меня гектар на ДВ вызывает диссонанс когнитивный: гектар хочу, но переть на ферму через всю страну... Интерфакс пишет, что "гектаром" интересуются три группы граждан:

- жители Москвы и Питера. Это меня не удивляет: всё бабло страны в столицах, основные покупцы там;

- жители Краснодарского края. Тоже понятно: если ты всю жизнь копаешь огороды, но все огороды в округе расхватаны Цапками - бесплатный гектар равносилен уходу от барина;

- жители уральских регионов. По нашим меркам для зауральцев ДВ - это просто близко.

Власти браво докладывают: 1400 заявок поступило! Победа!

При этом только Китаю передано в аренду на 49 лет в Забайкальском крае 115 тысяч гектар!
115 тысяч китайских гектар против 1,4 тысяч русских гектар. Выводы сами делайте - кто на кого через поколение батрачить будет...

P.S. Подробней о ползучей китайской экспансии читайте в материале «Мой миленок узкоглаз».  

01 февраль 11:47 | : Экономика

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