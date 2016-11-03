Мой миленок узкоглаз. Китай - это не только ракеты

Одним из главных ньюсмейкеров минувшей недели стал Китай, громко бряцнувший оружием.
Конкретно – разместил свои ракеты в стратегической близости от российской границы. А мы этого очень не любим. Потому чаще вспоминаем не годы дружбы – «русский с китайцем братья навек» - а конфликт на острове Даманский, где немало наших солдат полегло.
Как, вы забыли? А я помню. «Они нас затопчут, как тараканы», - пророчествовала моя старорежимная бабушка, гоняясь по кухне с тапком наперевес за очередным наглым «пруссаком». В новостях показывали, как возмущённые советские студенты и трудовые подростки-птушни
И позже в армии. Я как раз попал на момент, когда наши отношения с Америкой были более-менее. Зато Китай незаслуженно обижал дружественный нам Вьетнам, и мы вот-вот готовы были ввязаться в свару. «Учите китайский, раздолбаи, - сурово говорили нам политруки, - вам с ними воевать». «Лица жёлтые над дивизией кружатся, с тихим вскриком нам под сапоги ложатся» - веселились мы на конкурсах строевой песни. Впрочем, вскоре после моего дембеля начался Афганистан, и всё вернулось на круги своя – Америка снова стала нашим самым вероятным противником…
И вот сообщение - Китай наращивает стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян, вблизи границы с Россией. В частности, сообщалось, что туда якобы передислоцировал
В интернете запестрели соответствующие фотографии с предсказуемыми подписями – вы, русские, боитесь ползучей китайской экспансии, так вот, как бы она не стала летучей. Пекин поспешил заверить, что это всё информационная провокация, и, если на кого-то зуб имеется, так это на Вашингтон, где с прошлой недели заседает новый президент. Дело в том, что ещё во время своей избирательной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что его Америке давно пора завязывать с политикой «одного Китая», делая вид, что никакого Тайваня в природе не существует. А то получается, как с тем сусликом из «ДМБ»… которого вроде и нет, но на самом деле он есть.
Тут и наши засуетились. Они (наши) теперь в двойственном положении. С одной стороны, вроде, «на Америку» сел друг Трамп и обижать его раньше времени излишне опрометчиво. С другой стороны, есть Пекин, который у нас принято представлять, как самого надёжного партнёра – какую дрянь туда не поставляй, полтора миллиарда всё перемелют. «Военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны… Тот факт, что они размещаются на максимальном удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о том, что российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий уровень доверия» - вот как мы уверены в их дружелюбии. Просто китайские друзья чуть-чуть с установкой раке попутали… надо севернее было - тогда по Америке через океан сподручней стрелять, а не по России.
Вера в надёжность стратегического партнёра – это хорошо. Только историческая память предупреждает: когда-то правительство СССР и гитлеровскую Германию считало надёжным партнёром. И просчиталось. Что стало ясно в июне 41-го…
К слову, во время избирательной кампании Трампа по Сети гуляла аналитика, которая аргументированно доказывала, что при Дональде-президе
А ещё думаю, что Китаю проще нас, как соседей, взять без всякой ядерной ерунды (дезактивируй потом всё Приморье). Вот говорящие цифры - в 2016 году в Китае родилось 17,86 млн человек, что стало самым высоким показателем за весь XXI век. И это не что иное, как плоды отказа от принципа «одна семья – один ребёнок».
В РАН уже предсказывают, что к 2050 году китайцы запросто могут стать второй по численности нацией в России. Мужское население Китая насчитывает 708,15 млн, женское - 674,56 млн. Таким образом, на 104,98 мужчины приходится 100 женщин. Китайские специалисты обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться. А тут под боком совсем другая диспропорция… причём китайские мужчины падки на крупных русских женщин, а русские женщины – на непьющих китайских мужчин. Вот вам и межнациональная гармония.
И не успокаивайте себя тем, что китайских лиц пока не видно на улицах вашего города. Поверьте, их и на американских улицах не очень-то видно… зато китайских ресторанов через один.
Восточная Сибирь уже «желтеет» прямо на глазах. Что позволяет аналитикам всё чаще говорить о претворении в жизнь сибирского варианта «крымского сценария» - через несколько десятков лет пойдут разговоры о «притесняемом национальном большинстве», о праве народа на «политическое самоопределение территории», плюс призывы о помощи, обращённые к сильной «исторической родине». Я представляю этих узкоглазых «вежливых людей»… бррр.
Впрочем, заранее паниковать не стоит. Чисто практически я плохо представляю сценарий, как китайцы захватывают Россию в ближайшие лет 100-200. Даже в контексте той самой пресловутой «ползучей экспансии». Дело в том, что китайский труд давно уже не дешёвый, из-за чего мировой рынок активно завоёвывают вьетнамские подделки под фирму. Но прибавится население Поднебесной, что уже происходит в миллионном выражении, и всё вернётся на круги своя – и айфоны по сто баксов, и копеечные пуховики «до первой стирки». И эта дешёвая трудовая армия непременно рванёт куда поближе (до Америки надо океан пересечь), то есть, к нам. Поглотить, может, не поглотят, но рынок труда точно подорвут. Не говоря уже об угрозе демографической диверсии, когда за нашими школьными партами будет сидеть всё больше симпатичных, но раскосых детишек с непривычными русскому уху фамилиями.
Да и с военной угрозой я бы не расслаблялся. Китайцы, как известно, живут исключительно своими интересами. Америка или Россия… им всё равно, разве что, китайская диаспора в США значительно богаче.
Вот её они и будут сохранять… если что.
Леонид Черток