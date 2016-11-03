Вы спрашивали, почему уезжают люди? В Архангельской области собираются закрыть старейшую деревенскую школу

Общественность Едемского округа обращается во все возможные организации с просьбой решения вопроса о дальнейшей судьбе школы.
В июне 2016 года состоялся сход жителей Едемского округа о присоединении Едемской школы к Березницкой СОШ. Начальник управления образования Половников А.А., первый заместитель начальника управления Зайцева Г.А., Глава МО «Березницкое» Никонорова Т.А., директор Березницкой СОШ Пушкин В.В. единогласно заверили всех присутствующих, что закрытия Едемской школы после присоединения не произойдёт. Будут выделены средства на ремонт крыши. На данный момент смета ремонта крыши составлена и прошла экспертизу.
10 января 2017 года члены попечительского совета Березницкой школы посетили Едемскую школу и открыто вели разговор о закрытии школы. Это возмутило жителей округа. Они озабочены намерением местной власти ликвидировать школу в деревне Едьма, одну из старейших школ района, образованную в 1889 г. Уже несколько лет нам настойчиво напоминают о том, что школа в Едьме не только не нужна, но является излишней. Вопрос о Едемской школе не частный школьный, он выходит за рамки школьной проблемы. Этот вопрос напрямую затрагивает интересы всех жителей Едемской территории, потому что от существования школы зависит не только настоящее, но и будущее Едемского округа.
В Едемской школе обучается 47 учеников, педагогический коллектив укомплектован полностью. Школа даёт достойное образование. В течение многих лет школа занимает лидирующие места в рейтинге среди основных школ района.
28 марта 2014 года школе присвоено почётное наименование «Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы Шаниной» в честь нашей землячки, Кавалера двух орденов Славы II и III степени. В школе ведётся большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На базе школы создан, работает и пользуется популярностью музей имени Розы Шаниной, удостоенный Почётного знака «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
Сохранение школы на селе важная задача всех жителей, так как при отсутствии детских садов и школ количество молодых семей резко сократится, и жизнь на селе будет угасать.
Едемская школа теплая, уютная. Все дети обеспечены горячим питанием. Двери школы всегда открыты для детей, выпускников, взрослых, для занятий в кружках и секциях.
Учителя, общественность прилагает все усилия, чтобы наш Едемский округ жил и процветал, чтобы детский сад и школа работали, а наши дети возвращались домой, создавали семьи и трудились на благо нашей страны.
Беда в том, что вместе со школами закрываются и сами деревни, из которых бегут люди в более перспективные места. Будут ли спокойны родители маленьких первоклассников, отправляя детей ранним утром зимой на остановку? Остановка в д. Едьма находится вне населённого пункта. Известны случаи нападения волков вблизи жилых домов.
Ожидание автобуса и в снег, и даже в незначительный мороз могут негативно сказаться на здоровье детей, плюс ко всему разбитые дороги, ликвидация, по сути, единственных общественных «источников» жизни в отдаленных селениях! Что еще нужно, чтобы дрогнуло человеческое или хотя бы чиновничье сердце и заставило по-другому взглянуть на собственное бездействие. Почему депутаты, за которых мы голосовали, сидят, сложа руки? Местное самоуправление для того и создано, чтобы решать вопросы поселений. Депутаты не защищают интересы своих избирателей, то есть не исполняют своих прямых обязанностей.
В выпуске газеты «Правда севера» от 24 января 2017 года написан комментарий Е.Г.Соболевой, председателя Попечительского совета Березницкой школы. Она, мягко говоря, нелестно отзывается о Едемской школе … «Непонятно, как в таких условиях учатся дети. Строить новую школу в селе или капитально ремонтировать на такое количество учеников нет смысла…» Почему слова, сказанные Елизаветой Григорьевной сейчас, противоречат обещаниям, которые были озвучены на сходе в июне? Также председатель Попечительского совета указывает на низкий уровень качества образования: «Ведь родители должны быть заинтересованы, чтобы их дети учились в хороших условиях и получали знания высокого уровня». Едемская школа на протяжении многих лет обеспечивает достойный уровень образования. До сегодняшнего дня никто не сомневался в качестве знаний, полученных ученикам.
Давайте сохраним Едемскую школу!