"Алиса" там больше не живет. Бывший архангельский мэр закрыл свое торговое предприятие на Старом Арбате

О закрытии пафосного ресторана «Алиса в Стране чудес», входящего в бизнес-империю бывшего архангельского градоначальника Александра Донского, сообщил в социальных сетях его младший партнер и сын Александр Донской-мл.
Александр Донской-мл:
Алиса в Стране Чудес закрылась навсегда, спасибо всей нашей команде: поварам, официантам, кондитерам, художникам, бутафорам за то, что делали сказку явью, поддерживали, и боролись за наше волшебное кафе до последнего, очень жаль, что все закончилось, но время пришло. Всему персоналу и всем причастным огромное спасибо! Вы лучшие!
Далее Донской-мл поясняет, что финансовый крах их предприятие понесло не в последнюю очередь из-за непомерно высокой арендной платы (кафе располагалось на Старом Арбате в Москве… комментарии излишни). Как бы мы не старались, но на хороших продуктах и авторской необычной кухне и своей кондитеркой полноценной и нашими ценами на меню при аренде больше чем в 3 млн каждый месяц, мы так и не смогли выйти в плюс, работали в огромный убыток каждый месяц...
Постоянные посетители кафе искренне сожалеют об его закрытии, говоря, что дети были в восторге.
В то же время наблюдатели отмечают, что при всей «чудаковатости» и сомнительном образовании Александра Донского-старшего, он несомненно обладает креативным чутьем и предпринимательской хваткой (стоит вспомнить сеть супермаркетов «Сезон» в Архангельске).