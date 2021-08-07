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"Вы - легенда". Валентина Сырова поздравила патриарха поморской хирургии

20 ноября свой 90-ый день рождения отметил старейший хирург  Архангельской области, заслуженный врач Российской Федерации Виктор Павлович Рехачев. За его плечами – 60-летний опыт работы практикующим  хирургом и 20-летний – заведующим кафедрой факультетской хирургии Северного государственного медицинского университета. На данный момент Виктор Павлович работает врачом-хирургом отдела ККМП и ЭВН Первой городской клинической больницы им. Е.Е.Волосевич.

Минувшим днем в актовом зале Первой городской больницы им. Е.Е.Волосевич с круглой датой юбиляра поздравили представители Правительства Архангельской области, областного Собрания депутатов, главные врачи больниц из разных городов России, коллеги и коллектив больницы.

От имени Президента Российской Федерации Владимира Путина с 90-летним юбилеем Виктора Рехачева поздравила спикер городской Думы Валентина Сырова. Она зачитала Правительственную телеграмму и произнесла слова поздравлений от имени всех народных избранников и множества архангелогородцев в их лице.

- Вы являетесь образцом призвания и служения людям! Выдающийся хирург, замечательный педагог, умелый организатор, сочетающий в себе лучшие человеческие качества – порядочность, отзывчивость, сострадание, совестливость, с высоким профессиональным долгом и мастерством. В Поморье Ваше имя на слуху едва ли не в каждой семье. Для сотен и тысяч врачей в Архангельской области и за ее пределами Вы - учитель и наставник, для десятков тысяч студентов - легенда, для сотен тысяч северян - спаситель и оплот надежд и веры в исцеление. Накануне Вашего юбилея Ваш вклад в развитие здравоохранения региона и неутомимость в борьбе за спасение жизней северян отмечен знаком «За заслуги перед городом Архангельском». Это является дополнительным свидетельством признания Ваших деяний жителями Архангельска и области, - сказала Валентина Сырова.

23 ноябрь 12:07 | : Будни

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