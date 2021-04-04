Митрополит Корнилий: Слово об ушедшей матушке-игумении

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 августа возглавил чин отпевания настоятельницы Сурского Иоанновского женского монастыря игумении Митрофании (Миколко), скончавшейся 2 августа после продолжительной болезни.
Богослужение состоялось в храме святителя Николая Чудотворца в Сурской обители. Владыке сослужили клирики Архангельской епархии. Песнопения исполнили добровольцы молодежного движения «Родная земля» столичного Сретенского монастыря.
В храме присутствовали местные жители, паломники и представители петербургского благотворительного фонда «Иоанновская семья».
Митрополит Корнилий обратился к собравшимся с архипастырским словом, полный текст которого приводим ниже.
«Дорогие отцы, братья и сестры!
Ныне мы собрались на благословенной сурской земле, чтобы вознести горячие молитвы об упокоении новопреставленной матушки игумении Митрофании. Последние десять лет своей земной жизни она отдала возрождению монашеской жизни на малой родине святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Женская обитель в этом селении возникла в конце XIX столетия по благословению святого батюшки. Угодник Божий в проповеди на открытие монастыря сказал, что сестры, прежде всего, должны заниматься богомыслием и молитвой. Матушка Митрофания в своей жизни следовала этому благословению всероссийского пастыря, её главной заботой было устроение молитвенной, литургической жизни в монастыре.
Смиренно неся нелегкое послушание настоятельницы, матушка игумения с любовью и терпением объединяла самых разных людей в созидательных трудах во славу Святой Христовой Церкви. Верующим людям известно, что Господь Бог не дает человеку крест сверх его физических и духовных сил. Очевидно, матушка Митрофания была очень мужественным человеком и с достоинством пронесла свой крест, по слову Евангелия, отвергнув себя и последовав за Божественным Спасителем.
Всей душой матушка Митрофания возлюбила праведного Иоанна и под его покровительством она трудилась как в северной столице, граде святого Петра, так и здесь, на Русском Севере, полностью отдавая себя служению Церкви и ближним. Она говорила, что всю жизнь шла к тому, чтобы послужить возрождению обители в благословенной Суре. Жизненный путь каждого человека находится в руках Божиих, и Его всеблагим промыслом мы оказываемся там, где больше всего нужны, где мы можем принести пользу. Мы верим и знаем, что ни одна молитва, ни одно доброе дело, ни одно благое движение человеческой души не остается незамеченным у Бога, за всё Он воздает сторицею.
Помолимся сегодня о том, чтобы Всемилостивый Господь принял в небесные обители досточтимую и приснопамятную игумению Митрофанию! Светлая память о матушке навсегда останется в сердцах тех, кто знал её и трудился вместе с ней. Дай Бог, чтобы никогда не прерывалась теплая молитва о ней, и чтобы всегда продолжалось благое и важное дело, которому она без остатка посвятила свою жизнь.
Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и святого праведного отца Иоанна Кронштадтского Господь да сотворит новопреставленной вечный покой и вечную память, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец».
Игумения Митрофания (Миколко) была погребена за алтарем храма святителя Николая Чудотворца в Сурской обители.
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Архангельская епархия выражает искреннюю глубокую признательность группе компаний «УЛК» и лично генеральному директору Владимиру Федоровичу Буторину за оказанное содействие в организации архипастырского визита.