В Архангельской области началась лесная перепись

Инвентаризация позволит эффективно оценить лесной потенциал региона.
В Архангельской области началась государственная инвентаризация лесов. До октября 2021 года будут определены количественные и качественные характеристики Архангельского, Березниковского, Северодвинского, Онежского, Емецкого, Карпогорского, Пуксоозерского и Сийского лесничеств.
Инвентаризацию лесов проведут специалисты Архангельского филиала Рослесинфорга. Леса оценятся более чем по 100 показателям, среди них породный состав, средний возраст, запас и другие важные количественные и качественные характеристики лесов. Работа проводится комплексно, помимо полевых обследований используются материалы дистанционного зондирования Земли.
«Инвентаризация восьми лесничеств Архангельской области является частью исполнения государственного задания, в рамках которого проводится второй цикл государственной инвентаризации лесов в 2021 году. Специалисты исследуют территорию более 7 млн. га, полностью работы в регионе будут завершены в 2023 году», – поделился директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.
Собранные данные помогут выявлять и прогнозировать процессы, которые оказывают негативное воздействие на леса, оценивать эффективность мероприятий по их охране, защите и воспроизводству, расширять возможности лесопользования и привлекать новые инвестиции в регион.
Архангельская область на 53,9% состоит из леса. Официально запасы лесного фонда региона оценивают в 2,7 млрд кубометров, сообщает пресс-служба Рослесинфорга.