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Лучшие педагоги Архангельска по версии главы города

Подведены итоги конкурса среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на присуждение премии главы Архангельска. В этом году в конкурсе участвовало 56 педагогических работников.

Ежегодная премия главы города присуждается талантливым педагогам, отличившимся в научно-учебной деятельности в области образования, общественной и профессиональной деятельности. Победителями конкурса стали:

Лариса Богданова - учитель начальных классов и английского языка средней школы № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына;

Ирина Вершинина - педагог дополнительного образования Соломбальского Дома детского творчества;

Виктория Гапеенкова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 116 «Загадка»;

Ольга Добринова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 148 «Рябинушка»;

Надежда Дремова - учитель математики средней школы № 28;

Светлана Жарихина - музыкальный руководитель Центра развития ребенка – детского сада № 140 «Творчество»;

Маргарита Замалетдинова – учитель русского языка и литературы средней школы № 23 имени А.С. Пушкина;

Денис Копосов – учитель информатики гимназия № 24;

Татьяна Максименко – учитель математики средней школы № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына;

Сергей Михайлов – учитель физики и астрономии средней школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова;

Екатерина Сабельникова - учитель начальных классов средней школы № 11;

Ольга Сибирцева  - музыкальный руководитель детского сада общеразвивающего вида № 147 «Рябинушка»;

Александра Сорока - воспитатель детского сада компенсирующего вида № 32 «Песенка»;

Анна Старицына - учитель-логопед детского сада компенсирующего вида № 91 «Речецветик»;

Светлана Стирманова - учитель математики средней школы № 55 имени А.И. Анощенкова;

Анна Строгова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 118 «Калинушка»;

Ольга Сухорукова – воспитатель детского сада комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»;

Ратибор Шашков -  педагог по физической культуре детского сада комбинированного вида № 174 «Ягодка»;

Елена Шолохова - учитель-логопед детского сад комбинированного вида № 101;

Юлия Шумихина - воспитатель детского сада № 159 «Золотая рыбка».  

01 июль 14:58 | : Будни

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