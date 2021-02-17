Лучшие педагоги Архангельска по версии главы города

Подведены итоги конкурса среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на присуждение премии главы Архангельска. В этом году в конкурсе участвовало 56 педагогических работников.
Ежегодная премия главы города присуждается талантливым педагогам, отличившимся в научно-учебной деятельности в области образования, общественной и профессиональной деятельности. Победителями конкурса стали:
Лариса Богданова - учитель начальных классов и английского языка средней школы № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына;
Ирина Вершинина - педагог дополнительного образования Соломбальского Дома детского творчества;
Виктория Гапеенкова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 116 «Загадка»;
Ольга Добринова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 148 «Рябинушка»;
Надежда Дремова - учитель математики средней школы № 28;
Светлана Жарихина - музыкальный руководитель Центра развития ребенка – детского сада № 140 «Творчество»;
Маргарита Замалетдинова – учитель русского языка и литературы средней школы № 23 имени А.С. Пушкина;
Денис Копосов – учитель информатики гимназия № 24;
Татьяна Максименко – учитель математики средней школы № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына;
Сергей Михайлов – учитель физики и астрономии средней школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова;
Екатерина Сабельникова - учитель начальных классов средней школы № 11;
Ольга Сибирцева - музыкальный руководитель детского сада общеразвивающего вида № 147 «Рябинушка»;
Александра Сорока - воспитатель детского сада компенсирующего вида № 32 «Песенка»;
Анна Старицына - учитель-логопед детского сада компенсирующего вида № 91 «Речецветик»;
Светлана Стирманова - учитель математики средней школы № 55 имени А.И. Анощенкова;
Анна Строгова - воспитатель детского сада комбинированного вида № 118 «Калинушка»;
Ольга Сухорукова – воспитатель детского сада комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»;
Ратибор Шашков - педагог по физической культуре детского сада комбинированного вида № 174 «Ягодка»;
Елена Шолохова - учитель-логопед детского сад комбинированного вида № 101;
Юлия Шумихина - воспитатель детского сада № 159 «Золотая рыбка».