Грех аборта и вакцина от ковида. Мнение церкви

В церковном сообществе вызывает смущение то, что при создании некоторых из вакцин от новой коронавирусной инфекции были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и более. Этот факт констатировали участники круглого стола «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения», который прошел в Сретенской духовной академии 20 мая.
Участники встречи выразили мнение, что «в настоящее время, в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура».
При возможности выбора между подобной вакциной и вакциной, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур, участники круглого стола высказались в пользу применения последних вакцин, как этически более приемлемых.
Констатировав такую ситуацию, участники встречи считают необходимым, «чтобы фармацевтические компании изыскивали возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур».
При этом участники обсуждения заявили об ошибочном представлении, что «принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением».
«Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка – его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин», – указали авторы документа.
Участники круглого стола считают также «недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества».
В работе круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения» приняли участие члены Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, эксперты в сфере медицины и биологии, представители православной общественности.
(по материалам Архангельской епархии)