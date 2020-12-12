Архангельская область: еще 169 ковидов

В Архангельской области за сутки выявлены 169 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 192 человека.
Среди заболевших:
47 архангелогородцев;
21 северодвинец (пятеро – сотрудники градообразующих предприятий).
15 случаев зафиксированы в Плесецком районе;
14 - в Коряжме;
11 – в Котласе;
по 10 – в Новодвинске, Вельском и Мезенском районах;
9 – в Устьянском районе;
7 – в Лешуконском;
по 4 – в городе Мирном и в Ленском районе;
3 – в Котласском районе;
2 – в Виноградовском;
по одному – в Каргопольском и Пинежском районах.