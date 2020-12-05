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Москвичи скупают домики, сделанные руками вельских зека

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) расширено производство домов.

На днях в подразделении прошла приемка первой партии продукции, изготовленной на новом оборудовании, полученном ИК-14 в рамках федеральной целевой программы. Два домика, которые могут быть использованы для хозяйственных нужд или временного проживания, выполнены осужденными колонии в короткие сроки. Заказчик – московский предприниматель, заключивший контракт на сумму в четыре миллиона рублей.

Новое оборудование - четырехсторонний строгальный станок, торцовочный станок, станок для нарезки чаш и упаковочная линия позволили расширить давно освоенное в ИК-14 производство рубленых домов. Теперь здесь создают легковозводимые строения из строганого материала, которые популярны у владельцев частных участков. Именно такие домики сейчас пользуются спросом за рубежом, поэтому ИК-14 не исключает выхода и на этот рынок.

Для запуска производства был проведен ремонт одного из цехов Центра трудовой адаптации осужденных. Он стал отапливаемым, полностью заменены окна и установлены энергосберегающие светильники. Дополнительно ИК-14 был приобретен компрессор большой производительности и комплекты режущего оборудования. После монтажа и наладки оборудования произвели выпуск пилотных экземляров, которые полностью удовлетворили заказчика.

Уже в следующем месяце в данном цехе ИК-14 будет организовано поточное производство с максимальным выпуском более 100 домиков в месяц.

15 февраль 11:15 | : Будни

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