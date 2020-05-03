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COVID и не думает покидать Поморье: +83

По данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Архангельской области были инфицированы еще 83 человека против 38 выздоровевших.

Из новых:

49 архангелогородцев;

по 5 новых случаев зафиксировано в Северодвинске (один из заболевших – сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Новодвинске и Приморском районе;

по 4 – в Котласском и Вельском районах;

3 – в Холмогорском районе;

по 2 – в Вилегодском и Коношском,

по одному – Онежском, Ленском и Пинежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у  у жителя региона, вернувшегося из Турции.

10 сентябрь 14:53 | : Будни

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