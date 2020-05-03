COVID и не думает покидать Поморье: +83

По данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Архангельской области были инфицированы еще 83 человека против 38 выздоровевших.
Из новых:
49 архангелогородцев;
по 5 новых случаев зафиксировано в Северодвинске (один из заболевших – сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА), Новодвинске и Приморском районе;
по 4 – в Котласском и Вельском районах;
3 – в Холмогорском районе;
по 2 – в Вилегодском и Коношском,
по одному – Онежском, Ленском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у у жителя региона, вернувшегося из Турции.