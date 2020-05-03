Архангельскую область посетил замминистра обороны РФ с артистами

Все помнят, что архипелаг Новая Земля и расположенный на ее территории военный гарнизон входят в состав Архангельской области? Так вот…
Вчера на Новую Землю военный борт доставил заместителя министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС России Андрея Картаполова с большим сопровождением. Об этом сообщила пресс-служба его ведомства.
В ходе визита генерал-полковник проверил места службы, жизнь и бытовые условия обитателей гарнизона, а также провел с ними очную встречу, на которой, в том числе, поднимались социальные проблемы, беспокоящие защитников северных рубежей.
Местным школьникам были вручены подарки.
Ну, а вечером на сцене гарнизонного клуба выступали доставленные тем же бортом в Арктику солисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и Центрального дома Российской Армии.