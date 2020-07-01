Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

На повышенные пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в 2019 году. Прибавку получат более 160 тысяч пенсионеров.

Максимальное количество коэффициентов, которое пенсионер может заработать за предыдущий год – три. В денежном эквиваленте эта сумма для большинства заявителей составит около 279 рублей.

Пенсионный Фонд России обращает внимание, что для получения выплат гражданам не нужно будет подавать заявление: пенсии будут пересчитываться автоматически. Кроме трого, перерасчет затронет страховые пенсии по потере кормильца, инвалидности и старости.

Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными. Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.

 

30 июль 10:41 | : Будни

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (287)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20