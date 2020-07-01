С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

На повышенные пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в 2019 году. Прибавку получат более 160 тысяч пенсионеров.
Максимальное количество коэффициентов, которое пенсионер может заработать за предыдущий год – три. В денежном эквиваленте эта сумма для большинства заявителей составит около 279 рублей.
Пенсионный Фонд России обращает внимание, что для получения выплат гражданам не нужно будет подавать заявление: пенсии будут пересчитываться автоматически. Кроме трого, перерасчет затронет страховые пенсии по потере кормильца, инвалидности и старости.
Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными. Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.