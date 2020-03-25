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Пинежский священник: «Мы быстро собрали деньги на крышу храма, всем спасибо!»

Священник Алексий Кривицкий благодарит северян, которые откликнулись на его просьбу помочь восстановить храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Остров Пинежского района. Крыша деревянной церкви сильно пострадала от урагана.

«Новость с просьбой помочь нам была опубликована 11 июля, и уже к 13 числу мы собрали всю необходимую сумму! — рассказал отец Алексий. — Теперь денег хватит не только на восстановление кровли, но и на косметический ремонт самого храма. Всех и каждого благодарю за помощь!»

Отметим, что Георгиевская церковь построена в 2007 году. Прихожане — в основном люди преклонных лет.

Ураган, прошедший недавно в Архангельской области, повредил больше сотни домов по всему региону. Сильный удар пришелся на Пинежский район, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

(по материалам Архангельской епархии)

15 июль 09:11 | : Будни / Верую

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