Пинежский священник: «Мы быстро собрали деньги на крышу храма, всем спасибо!»

Священник Алексий Кривицкий благодарит северян, которые откликнулись на его просьбу помочь восстановить храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Остров Пинежского района. Крыша деревянной церкви сильно пострадала от урагана.
«Новость с просьбой помочь нам была опубликована 11 июля, и уже к 13 числу мы собрали всю необходимую сумму! — рассказал отец Алексий. — Теперь денег хватит не только на восстановление кровли, но и на косметический ремонт самого храма. Всех и каждого благодарю за помощь!»
Отметим, что Георгиевская церковь построена в 2007 году. Прихожане — в основном люди преклонных лет.
Ураган, прошедший недавно в Архангельской области, повредил больше сотни домов по всему региону. Сильный удар пришелся на Пинежский район, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
(по материалам Архангельской епархии)