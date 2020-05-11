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Помогите восстановить пинежский храм, пострадавший от урагана

Священник Алексий Кривицкий просит северян помочь восстановить храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Остров Пинежского района. Крышу деревянной церкви сильно повредил прошедший недавно ураган.
«Сейчас нам нужно собрать хотя бы 20 тысяч рублей, чтобы восстановить кровлю. Обращаюсь ко всем с просьбой помочь нам» — сказал отец Алексий.
Реквизиты для пожертвований:
СВЯТО-АРТЕМИЕВО-ВЕРКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
ИНН/КПП: 2919000674/291901001
Рублевый счет:
Р/с 40703810004010100176 Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск
БИК 041117601
К/с 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование на храм св. Георгия в деревне Остров
Отметим, что Георгиевская церковь построена в 2007 году. Прихожане — в основном люди преклонных лет.
Напомним, что несколько дней назад ураган повредил больше сотни домов по всей Архангельской области. Сильный удар пришелся на Пинежский район, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

13 июль 09:10 | : Экономика / Верую

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